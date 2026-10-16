Explosión en Jáltipan: desastre ecológico y exigencia de justicia; esto fue lo que vivieron sus pobladores
Además de la flora muerta, expertos advierten que las sustancias derramadas son un alto riesgo para la salud de los pobladores. ¿Quién detendrá este ecocidio?
La explosión en Jáltipan desató la crisis que hoy asfixia al sur de Veracruz. En solo un mes, el municipio sufrió un trágico siniestro que mató a dos trabajadores, sumado a un derrame tóxico que contaminó más de seis kilómetros del río Chacalapa, encendiendo las alertas por el inminente riesgo humano y ambiental.
Habitantes y ambientalistas exigen a la gobernadora Rocío Nahle esclarecer las operaciones industriales y transparentar qué sustancias químicas manejan las empresas para medir el peligro real. Julissa Hernández, presidenta de Chogosteros en Acción, reclamó el abandono: “Lo más triste será que otra vez todos se lavan las manos. No tenemos industria, pero sí un mundo de contaminación, gente enferma y muertes”.
El impacto económico es devastador; actualmente más de 34 pescadores frenaron sus labores por el ecocidio. Exigen sanear el agua, deslindar responsabilidades y reparar el daño, pues ignoran cuándo podrán volver a pescar. Mientras tanto, las familias afectadas continúan esperando respuestas y justicia urgente frente a un daño ecológico irreparable.