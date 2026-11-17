Una fuerte explosión registrada al interior de un taller de hojalatería en el municipio de Tecámac, Estado de México, cobró la vida de tres trabajadores.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido ocurrió cuando los empleados manipulaban tanques de oxígeno utilizados para soldar, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Dónde ocurrió la explosión en Tecámac?

El incidente se registró dentro de un inmueble acondicionado como taller de hojalatería ubicado sobre la calle Adolfo López Mateos, en la colonia San Mateo Tecalco, perteneciente al municipio de Tecámac, en el Estado de México.

💥 ¡Tragedia en el Edomex! Tres personas murieron tras la explosión de un tanque dentro de un taller de hojalatería y pintura ubicado en la comunidad de San Mateo Tecalco, en el municipio de Tecámac 👇https://t.co/IUS2XFrgAM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 17, 2026

¿Qué provocó el estallido dentro del taller de hojalatería?

Según la información disponible, la explosión se originó mientras los trabajadores manipulaban tanques de oxígeno empleados de manera habitual para labores de soldadura en el taller.

La fuerza del estallido provocó lesiones mortales de forma inmediata a los tres empleados que se encontraban en el sitio.

Movilización de bomberos y Protección Civil

Tras escucharse el fuerte estruendo, vecinos de la colonia San Mateo Tecalco alertaron a los números de emergencia.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, integrantes del cuerpo de bomberos y policías municipales y estatales para asegurar el perímetro y descartar riesgos adicionales en los predios cercanos.

Saldo confirmado de personas fallecidas

Aunque en los primeros minutos tras el reporte se manejó de forma preliminar el fallecimiento de dos personas en el lugar, posteriormente se confirmó que fueron tres los trabajadores que perdieron la vida a consecuencia de la explosión de los cilindros.

🚨#AlertaADN



La explosión de un tanque de oxígeno en un taller de hojalatería provocó la muerte de tres personas en Tecámac, Estado de México pic.twitter.com/9YlKrtmrzt — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 17, 2026

¿Qué causó la explosión en Tecámac?

La zona permaneció resguardada por las corporaciones de seguridad a la espera del personal de la fiscalía mexiquense para llevar a cabo los peritajes correspondientes y determinar qué originó exactamente la falla o detonación en los tanques de oxígeno.