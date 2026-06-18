Pese a videos de la Fiscalía, alcaldesa de Tenancingo afirma que su “autosecuestro” es persecución política: esto dijo

El caso de la alcaldesa del municipio de Tenancingo, Estado de México, estalló el día de ayer miércoles 18 de junio, cuando autoridades de dicho estado acusaron a la mandataria de realizar un "autosecuestro" para presuntamente encubrir un desfalco de 40 millones de pesos.

Este jueves 18 de junio, Nancy Nápoles Pacheco reaccionó a los señalamientos en sus redes sociales, ¿qué dijo?

🚨 La morenista Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, acusa... persecución política



Esto, tras ser acusada de fingir su secuestro para cobrar 40 mdp y tapar desfalco al ayuntamiento pic.twitter.com/j40QZyO11j — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 18, 2026

Qué dijo Nancy Nápoles sobre el desfalco

Ante las acusaciones de la Fiscalía mexiquense que apuntan a que se montó el secuestro con el fin de ocultar una pérdida de millones de pesos al ayuntamiento de Tenancingo, Nápoles negó que hubiera alguna falta en los fondos públicos.

La alcaldesa pidió la intervención del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que revise las cuentas de la tesorería y supuestamente compruebe que el municipio se encuentra financieramente bien.

Nancy Nápoles denuncia presunta manipulación de datos

La presidenta municipal argumentó en contra el personal de la Fiscalía especializada en secuestros, a quienes acusó de darle un trato discriminatorio despué de presentar su denuncia el 1 de junio.

Según las declaraciones de Nápoles, los ministerios públicos usaron la información confidencial para manipular la versión mediante los medios, construyendo una versión falsa que se basó en testimonios distorsionados.

Cuestiona la validez del testigo protegido en el caso

De acuerdo a la alcaldesa, los tres detenidos que la vinculan con la planeación del delito, la morenista dijo que las acusaciones son brindadas por un testigo con intereses personales, pues la persona estaría diciendo lo que las autoridades quieren escuchar a cambio de recibir una reducción de sentencia, descalificando las pruebas que la implican a ella y a sus familiares prófugos.

Acusa un trasfondo político desde la Secretaría de Gobierno

En el video que difundió en sus redes sociales, la alcaldesa de Tenancingo dijo que detrás de los señalamientos de la Fiscalía General de Justicia existe un propósito político para retirarla del cargo.

Aseguró contar con datos y pruebas que demuestran que las personas que operan en el territorio para ligarla al autosecuestro reciben órdenes directas de los mandos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.

Así hablaba Nancy Nápoles de la "situación difícil" que había sufrido



La alcaldesa de Morena en Tenancingo pedía ignorar otras versiones y confiar solo en la información difundida por ella



Hoy se investiga un autosecuestro para justificar el desfalco de 40 mdp al ayuntamiento pic.twitter.com/ku8zaJTScY — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 18, 2026

Fiscalía sostiene evidencias en videos y llamadas

Los reportes de la Fiscalía señalan a la mandataria en videos de cámaras de seguridad subiendo por su propio pie al coche de los supuestos secuestradores.

Además, las llamadas telefónicas contradicen las declaraciones de su esposo José Roberto "N", al registrarse 49 comunicaciones con los intermediarios que pactaron el pago de 500 mil pesos para los ejecutores del plan.