Tragedia en Taquería: Explosión deja un muerto y 11 lesionados en Álvaro Obregón, CDMX

Una explosión en una taquería de la colonia Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, provocó el derrumbe parcial del establecimiento y dejó una persona sin vida, así como 11 personas lesionadas y trasladadas al hospital.

De acuerdo con el jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, elementos de Bomberos, Protección Civil y paramédicos acudieron al sitio. 11 personas fueron rescatadas y trasladadas para recibir atención médica, una de ellas está grave. Mientras que la víctima mortal sigue en calidad de desconocida.

#AlMomento, informo que atendemos una explosión en un negocio ubicado en la Colonia Minas de Cristo, Alcaldía Álvaro Obregón. Del incidente se suscitó un derrumbe parcial del establecimiento comercial. En el lugar se rescataron a 8 personas que fueron canalizadas para su atención… pic.twitter.com/km7wpEOcXu — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 12, 2026

¿Qué ocurre en la zona tras la explosión?

Los cuerpos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, mientras la zona permanece acordonada para facilitar los trabajos y revisar las condiciones del inmueble.

Las autoridades pidieron evitar el área y permitir el paso de los equipos de emergencia.

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