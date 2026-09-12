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Tragedia en Taquería: Explosión deja un muerto y 11 lesionados en Álvaro Obregón, CDMX

Tras la explosión en la taquería de Álvaro Obregón, bomberos y equipos de emergencia trabajan en Minas de Cristo por el derrumbe parcial del establecimiento.

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Explosión en taquería de Álvaro Obregón, CDMX deja un muerto y 8 personas lesionados|Jesús Saviola y Ave Fénix

Escrito por: Oscar Morales

Una explosión en una taquería de la colonia Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, provocó el derrumbe parcial del establecimiento y dejó una persona sin vida, así como 11 personas lesionadas y trasladadas al hospital.

De acuerdo con el jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, elementos de Bomberos, Protección Civil y paramédicos acudieron al sitio. 11 personas fueron rescatadas y trasladadas para recibir atención médica, una de ellas está grave. Mientras que la víctima mortal sigue en calidad de desconocida.

¿Qué ocurre en la zona tras la explosión?

Los cuerpos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, mientras la zona permanece acordonada para facilitar los trabajos y revisar las condiciones del inmueble.

Las autoridades pidieron evitar el área y permitir el paso de los equipos de emergencia.

Información en desarrollo...

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