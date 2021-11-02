Explosión deja al menos 25 muertos en hospital militar de Kabul

Una explosión perpetrada contra un hospital militar en el centro de Kabul, Afganistán, dejó al menos 25 muertos y 40 personas heridas, informaron autoridades del gobierno talibán.

Qari Sayed Khosty, portavoz del Ministerio de Interior de Afganistán, detalló que la primera explosión se produjo a la entrada del hospital militar Sardar Mohammad Daoud Khanm, ubicado en el centro de la capital afgana. La segunda explosión ocurrió cerca de las instalaciones.

"Por desgracia, tenemos 25 muertos y 40 personas heridas en el ataque de hoy contra un hospital militar en el centro de Kabul", informó.

[ACTUALIZACIÓN] Al menos 15 muertos y 34 heridos en la explosión del hospital de Kabul - Reuters citando a un funcionario de seguridad talibán



ADVERTENCIA: Las imágenes de testigos presenciales que aparecen en línea son supuestamente de un hospital diferente, cerca del lugar pic.twitter.com/PnPYNIb69G — Luis (@luisffierro) November 2, 2021

En tanto, un integrante del régimen talibán señaló que el ataque pudo ser realizado por miembros del Estado Islámico y paró hasta que “las fuerzas de seguridad mataron a los asaltantes”. Sin embargo, por el momento ningún grupo se ha atribuido la explosión.

Un testigo, que pidió el anonimato, afirmó a una agencia que "los atacantes utilizaron armas de fuego y granadas de mano para luchar contra los talibanes, pero el ataque finalizó y ya no oímos disparos o explosiones".

El hospital atacado en Kabul es el principal centro hospitalario militar de la capital afgana y se encuentra a tan solo unos pocos metros de la embajada de Estados Unidos y del Ministerio de Salud afgano.

No es el primer ataque que recibe el hospital militar de Kabul

El hospital militar Sardar Mohammad Daoud Khanm en Kabul ya había sido atacado anteriormente. En 2017, un hombre del grupo yihadista Estado Islámico (EI) se inmoló en la entrada del nosocomio causando la muerte de más de 30 perosnas y dejando decenas de heridos.

El suicida se inmoló para abrir paso a tres sujetos armados que entraron al hospital militar y dispararon indiscriminadamente hasta que el último de los atacantes fue abatido por las tropas afganas seis horas y media después del inicio del atentado.

El mayor ataque yihadista de los últimos meses en Afganistán ocurrió el pasado 26 de agosto en el aeropuerto de Kabul, cuando miles de afganos intentaban huir del país. El atentado dejó 170 muertos.

Otro ataque suicida ocurrido el 8 de octubre en la mezquita chií dejó 80 muertos y cerca de 100 personas lesionadas, posteriormente un atentado en la meridional Kandahar dejó otros 60 muertos.

