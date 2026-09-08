Hay una lesionada: Explota casa en los Héroes Tecámac por posible fuga de gas

La madrugada de este martes 8 de septiembre de 2026 ocurrió una explosión en una casa en Los Héroes Tecámac, en el Estado de México. Los primeros reportes indican que habría sido causada por una fuga de gas.

Reportan una persona lesionada y daños estructurales tras el estallido en Los Héroes Tecámac

A la zona acudieron bomberos y personal de Protección Civil para atender a una mujer lesionada.

La onda expansiva provocó severos daños en la casa, por lo que las autoridades deberán realizar una inspección para descartar daños en su estructura y que haya riesgos para sus habitantes.

Cuál es el estado de la zona y la respuesta de Protección Civil

La propiedad quedó bajo resguardo. El ruido de la explosión causó pánico entre los vecinos, quienes salieron de sus casas para ponerse a resguardo mientras la emergencia era controlada.

