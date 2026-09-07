Tragedia en Tultitlán: Muere familia de seis por intoxicación tras quedar varada por inundación

Una tragedia conmovió a los habitantes del Estado de México la madrugada de este lunes, luego de que una familia conformada por seis integrantes perdiera la vida por intoxicación al quedar atrapada a bordo de una unidad de transporte público sobre la avenida Recursos Hidráulicos, en la colonia Bosques de Tultitlán. Las víctimas, que regresaban de una fiesta, viajaban en un vehículo de la Ruta 30 con número económico 97, el cual quedó completamente inmovilizado en medio de una severa acumulación de agua provocada por las intensas lluvias.

Muere familia de seis por intoxicación tras quedar varada por inundación en Tultitlán

Al quedar varados en la encharcada vialidad, el sistema de combustible a base de gas LP con el que se abastecía el vehículo presentó una falla mecánica y una posterior fuga de gas acumulado. El confinamiento del pasaje, sumado a la imposibilidad de salir rápidamente de la combi por el alto nivel del agua, provocó que los pasajeros y el chofer inhalaran el hidrocarburo de forma prolongada hasta perder el conocimiento. Las víctimas mortales fueron identificadas como Antonia López, de 25 años; Fernando López, de 27; Leticia Reyes, de 56; José Luis Márquez, de 62; Jaime Mejía, de 56; y Marisa Reyes, de 57 años de edad.

#Edomex | Seis personas murieron luego de que una unidad de la Ruta 30 quedó varada en una severa inundación sobre avenida Recursos Hidráulicos, en Bosques de Tultitlán.



Una fuga en el sistema de gas habría provocado la intoxicación de los pasajeros y el chofer. Los cuerpos… pic.twitter.com/6lPzIOCCX7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 7, 2026

Al sitio arribaron elementos de los Bomberos y de Protección Civil de Tultitlán para realizar las labores de rescate; sin embargo, al ingresar a la unidad confirmaron que las seis personas ya no presentaban signos vitales. Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acordonaron el área y abrieron la carpeta de investigación correspondiente para determinar las responsabilidades técnicas del concesionario. Los cuerpos y el vehículo siniestrado fueron trasladados a las instalaciones del Ministerio Público para las diligencias periciales de ley.