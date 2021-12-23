VIDEO: Explosión en refinería de ExxonMobil en Texas deja 4 heridos

Al menos cuatro personas resultaron heridas por una explosión en la planta de ExxonMobil en Baytown, Texas, Estados Unidos, una de las refinerías más grandes del país.

Las autoridades de Texas informaron que durante la madrugada de este jueves “ocurrió algún tipo de explosión dentro de la planta” y dejó cuatro heridos; tres de los cuales fueron transportados en vía aérea a un hospital y el cuarto en ambulancia.

La refinería informó a través de un comunicado que no se registraron víctimas mortales por la explosión y los heridos se encontraban estables. ExxonMobil agregó que la explosión se registró alrededor de la una de la mañana, y apagaron el fuego cerca de las 10:00, varias horas después del estallido.

Around 1 a.m. on 12/23/2021, a fire occurred at our facility. At this time, emergency vehicles and smoke may be noticeable to the community. We are coordinating with local officials, and working to resolve the issue as soon as possible. — ExxonMobil Baytown Area (@ExxonMobilBTA) December 23, 2021

Rohan Davis, jefe de la refinería ExxonMobil, explicó en una conferencia de prensa que el incendio afectó a una unidad que produce gasolina, por lo que al apagar el fuego de la explosión evaluaron la calidad del aire y no encontraron problemas.

"Lamentamos profundamente esta perturbación, este incidente y los inconvenientes que pueda causar a la comunidad", manifestó Davis.

Por su parte, algunos trabajadores de la planta declararon para la agencia Reuters que el incendio ocurrió en una unidad de hidrotratamiento que cerraron el miércoles debido a una fuga.

La agencia de noticias informó que tres de los heridos se encontraban en el lugar para reparar dicha fuga en la refinería de ExxonMobil.

Four people were injured when a fire erupted on at Exxon's complex in Baytown, Texas, one of the largest refining and petrochemical facilities in the United States https://t.co/EyZGsQe73O pic.twitter.com/TG1agHT6vg — Reuters (@Reuters) December 23, 2021

¿Qué es ExxonMobil, donde se registró la explosión?

La compañía ExxonMobil es una de las refinerías más importantes de Estados Unidos y la cuarta más grande del país, con capacidad para procesar 560 mil 500 barriles de petróleo diarios.

La refinería de Baytown, Texas comenzó a operar en 1920. También cuenta con una planta química, la cual abrió en 1940.

Las instalaciones de ExxonMobil se extienden a lo largo del Canal de Navegación de Houston, Texas, cuenta con cuatro sitios de fabricación y un centro de tecnología global, emplea a unas siete mil personas.