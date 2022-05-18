Expolicía de Mineápolis se declara culpable en caso de George Floyd

Thomas Lane, uno de los tres policías de Mineápolis que vieron cómo su compañero Derek Chauvin mataba a George Floyd arrodillándose sobre su cuello, se declaró culpable de complicidad en el homicidio en el caso del año 2020, que desencadenó una serie de protestas por la injusticia racial.

Cabe señalar que Chauvin, un agente blanco, fue condenado el año pasado a 22 años y medio de prisión tras ser declarado culpable de asesinar a George Floyd, un hombre afroamericano sospechoso de pasar un billete falso.

Al declararse culpable el miércoles (18 de mayo de 2022), el ahora expolicía Thomas Lane evitó un próximo juicio por el cargo más grave de complicidad en asesinato en segundo grado. Thomas Lane aceptó una pena de tres años de prisión, informó el Minneapolis Star Tribune, aunque aún no se ha programado una vista para la sentencia.

Los otros dos exagentes implicados en la detención de George Floyd, Tou Thao y J. Alexander Kueng, tienen previsto ser juzgados en el próximo mes junio por cargos estatales, según los registros en línea del Tribunal del Condado de Hennepin.

Former Minneapolis Police officer Thomas Lane pleads guilty to second-degree manslaughter related to his role in the killing of George Floyd https://t.co/k1VWt27czm — CNN Breaking News (@cnnbrk) May 18, 2022

Expolicía se declaró culpable de ayuda y complicidad en homicidio involuntario en segundo grado

"Su reconocimiento de que hizo algo malo es un paso importante para curar las heridas de la familia Floyd, de nuestra comunidad y de la nación", señaló el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison.

En febrero pasado, Lane, Thao y Kueng fueron condenados por cargos federales de privar a George Floyd de sus derechos civiles al no prestarle ayuda cuando mostró signos de angustia mientras estuvo inmovilizado bajo la rodilla de Chauvin durante más de nueve minutos.

Chauvin se declaró culpable ante el tribunal federal de los cargos de violación de los derechos civiles de George Floyd. La muerte de Floyd provocó protestas en ciudades de todo el mundo contra la brutalidad policial y el racismo.

¿Qué pasó con Derek Chauvin?

El expolicía Derek Chauvin fue condenado el 25 de junio del año 2021 en Mineápolis (Minesota, EU) a 22 años y medio de cárcel por el asesinato del afroamericano George Floyd, ocurrido en mayo del 2020, de los que cumplirá quince años en prisión.