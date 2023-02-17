Expresos políticos de Nicaragua relatan cómo fue la vida en la cárcel

Luego de que la dictadura de Daniel Ortega dejó en libertad a 222 expresos políticos, algunos de ellos tuvieron un encuentro con medios de comunicación, donde narraron cómo fue su situación mientras se encontraba en las cárceles de Nicaragua.

El excandidato presidencial y gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro; la estudiante de Periodismo, Samantha Padilla Jirón, y el líder campesino Medardo Mairena, conversaron con la Voz de América sobre sus experiencias durante su encarcelamiento y tras su liberación, de la que solo supieron ese mismo día.

¿Cómo eran las cárceles en las que vivieron los expresos políticos?

Otoniel Martínez, periodista de Fuerza Informativa Azteca (FIA) participó en la conferencia, donde los expresos políticos Juan Lorenzo Homann, Medardo Mairena y Cinthia Padilla le relataron cómo vivieron más de 14 meses en las cárceles de Nicaragua y la injusticias por las que pasaron.

Holmann explicó que pasó 190 días en diferentes cárceles, la primera a la que llegó era un cuarto pequeño de cinco metros cuadrados, en la cual no tenía acceso a la luz, por lo que no podía saber si era de día o de noche.

Relató que aunque nunca fue maltratado físicamente sí recibía agresiones psicológicas por parte de los guardias, tampoco le permitían ningún tipo de libro para pasar el tiempo.

Para Samantha la situación no fue diferente, ella también pasó los primeros siete meses en una celda de máxima seguridad solo por estar en contra de la dictadura de Daniel Ortega. Dormía en una cama de cemento donde a pesar del intenso frío no les daban nada para cubrirse.

Después le permitieron ver hacia el exterior de la celda, pero tenía prohibido hablar con las demás presas. Cuando finalmente la trasladaron al pabellón con el resto de las reclusas, sufrió de maltratos y amenazas por parte de las custodias.

Medrado pasó una situación parecida a sus compañeros, y mientras él estaba preso en Nicaragua sin haber cometido ningún delito, su hermano falleció y no le permitieron despedirse de él. Medrano pasó el peor de los momentos sin poder estar cerca de su familia.

Los tres opositores aprovecharon para enviar mensajes de apoyo y fuerza a los opositores que siguen en el país. El mismo día de la liberación de los 222 presos, se anunció que otros dos de los que iban a ser excarcelados se negaron a viajar y de momento permanecen en las prisiones nicaragüenses, entre ellos el obispo nicaragüense Rolando Álvarez.

