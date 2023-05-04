Más de la mitad de los extranjeros en Perú tienen un estado migratorio irregular

Un 60% de los 1,5 millones de extranjeros en Perú tienen un estado migratorio irregular. La mayoría de los extranjeros procedente de Venezuela, según datos hasta la segunda quincena de abril, dijo el miércoles el ministro de Interior, Vicente Romero, en un informe al Congreso.

En una presentación ante los legisladores peruanos para exponer la política migratoria de la nación andina, Romero afirmó que el ingreso o permanencia irregular de extranjeros ha tenido un impacto en la "seguridad pública, en los servicios públicos y el empleo".

Los comentarios del ministro se producen en momentos que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte refuerza con militares la vigilancia en sus fronteras, mientras que cientos de extranjeros -la mayoría venezolanos- permanecen varados en el límite con Chile, buscando ingresar a Perú para, según afirman, continuar con su viaje de regreso a su país.

El ministro Romero explicó que la mayoría de extranjeros en Perú que residen de forma irregular ingresaron desde el 2018, un año después de que el Gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgara un permiso temporal de permanencia a migrantes venezolanos.

🔴 #Ahora | El ministro del Interior, Vicente Romero, acude al Congreso de la República a exponer las acciones de control migratorio implementadas en la frontera sur. pic.twitter.com/RThaGog2oS — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) May 3, 2023

Romero manifestó que para ayudar a resolver la situación el Gobierno ha otorgado un plazo perentorio para que los extranjeros en Perú regularicen su estado migratorio.

Venezolanos en Perú

El Gobierno peruano dijo hace unos días que se estaba evaluando con representantes de Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela la posibilidad de abrir un "corredor humanitario" para permitir que los migrantes venezolanos retornen a su país.

La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, anunció por su parte en el Congreso que unos 150 venezolanos partirán "este fin de semana" en vuelo humanitario de regreso a Venezuela desde la ciudad fronteriza de Arica en Chile, en un avión que enviará el gobierno del país petrolero.

"Se trata de personas que se encuentran en la frontera sur y que han decidido, en esta coyuntura, voluntariamente regresar a Venezuela. Es un vuelo que ha sido resultado de las coordinaciones hechas por Chile, Perú y con Venezuela", agregó.