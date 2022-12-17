Dina Boluarte descarta renunciar como presidenta de Perú

Dina Boluarte, presidenta de Perú, descartó la posibilidad de renunciar a su cargo pese a las protestas en el país que han dejado 17 muertos y cientos de heridos; sin embargo, instó al Congreso a adelantar las elecciones generales.

Boluarte, quien era la vicepresidenta, asumió al poder el 7 de diciembre tras la expulsión de Castillo que intentó disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial de forma ilegal. A partir de entonces, Perú se sumió en un caos.

"Hay un grupo que dice que Dina Boluarte renuncie (...) si lo hago, ¿se resuelve el problema?", dijo la presidenta de Perú en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno acompañada de su gabinete y las fuerzas armadas del país.

Dina Boluarte también adelantó que se realizarán cambios en su gabinete debido a la reciente renuncia de los ministros de Educación y Cultura: “haremos una recomposición del gabinete para poder poner ministros conocedores de cada sector”.

Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz. #PerúUnido #PerúEnPaz pic.twitter.com/QoFcjU6YJZ — Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) December 16, 2022

Congreso de Perú se niega a adelantar las elecciones

El Congreso de Perú rechazó una reforma constitucional planteada por Boluarte para posibilitar el adelanto de elecciones generales.

Boluarte manifestó que las protestas que piden su renuncia y adelanto de elecciones pueden ser legítimas, pero se han detectado "infiltrados" que están creando un caos en el país con ataques a sedes de instituciones públicas y privadas.

Algunos legisladores ya han solicitado a la dirección del Congreso volver a discutir la iniciativa. Legisladores de izquierda se oponen a la propuesta porque quieren que se incluya también la creación de una asamblea constituyente.

Mientras tanto, en Perú no cesan las protestas pese a que el gobierno decretó el "estado de emergencia" nacional y entregó el control del orden público a las Fuerzas Armadas. Asimismo de un toque de queda nocturno en 15 provincias en las regiones de mayor convulsión, en otro esfuerzo por aplacar los conflictos.

Los manifestantes, que mantienen bloqueadas algunas carreteras, también han cerrado la frontera de Perú con Bolivia, dejando a los turistas varados y el comercio restringido.

