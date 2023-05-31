Garry Nolan, científico de Stanford dice que los extraterrestres ya viven en la Tierra

Garry Nolan, un destacado científico de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, ha señalado que los extraterrestres ya se encuentran entre nosotros acá en la Tierra.

Su polémica declaración la efectuó en el marco de las conferencias "LT iConnections", que se desarrollaron en Nueva York entre los días del 16 al 18 de mayo de 2023. Garry Nolan aseguró estar "100 por ciento seguro de que los extraterrestres ya están en la Tierra".

Este científico de la Universidad de Stanford fue mucho más allá de sus polémicas declaraciones, al señalar que él cree que los OVNIs (objetos voladores no identificados) que se han dimensionado, responden a algún tipo de dron u objetos desarrollados con Inteligencia Artificial (IA), mismas que las civilizaciones extraterrestres están utilizando para estudiar a nuestro planeta.

Craft sightings are a test.



(Dr Garry Nolan) pic.twitter.com/HlDKB5MMNT — Kab (@Kabamur_Taygeta) May 27, 2023

Extraterrestres, forma avanzada de inteligencia que utiliza intermediarios

Garry Nolan, quien lleva años estudiando la teoría sobre que los extraterrestres podrían estar entre nosotros, ha señalado que: "Creo que es una forma avanzada de inteligencia que utiliza algún tipo de intermediarios".

Conforme al diario New York Post, durante la ponencia "El Pentágono, inteligencia extraterrestre y OVNIs estrellados", el científico Nolan señaló que no solo hemos sido visitados por seres extraterrestres, sino que estuvieron aquí durante mucho tiempo y que aún continúan presentes.

En la conferencia, Nolan también aseguró que este tipo de vida, la extraterrestre, ha estado en el planeta Tierra por mucho tiempo y que además, hemos sido testigos de lo mismo pero que no hemos sabido dimensionarlo.

Este profesor del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford respaldó sus señalamientos citando la Ley de Autorización de Defensa Nacional firmada por el presidente Biden en el año 2022.

Dr Garry Nolan joins Christopher Mellon in confirming Dr Eric W. Davis as the author of The Wilson-Davis Document which alleges a classified UFO crash retrieval and reverse engineering program(s) within the United States government. #ufotwitter pic.twitter.com/qViHvG3zql — Nick Madrid (@NickMadrid16) May 24, 2023

"Los extraterrestres llevan mucho tiempo en la Tierra": Garry Nola

Nolan lleva muchos años con su estudio de la teoría acerca de que los extraterrestres podrían estar entre nosotros. Conforme a un artículo publicado en Interesting Engineering, este científico de Stanford ahondó en la materia, después de una publicación efectuada en el año 2018, cuando refutó la idea acerca de de que un esqueleto humanoide que fue encontrado en el desierto de Atacama, fuera de origen extraterrestre.

Respecto a esto, cabe recordar que en el año 2003, restos esqueléticos de un feto de 15 centímetros de longitud fueron encontrados en el desierto de Atacama, cinco años más tarde, se le realizaron análisis de ADN y finalmente se concluyó que se trataba de un feto humano con mutaciones asociadas a escoliosis y enanismo.

Este caso motivó a que el científico Garry Nolan, tomara contacto con varios pilotos que se acercaron a supuestos fenómenos anómalos no identificados (UAP por sus siglas en inglés) y los campos generados por estos. De hecho, estos fenómenos ya son estudiados tanto por la NASA como por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.