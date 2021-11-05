Descubren dientes de Megalodón en desierto de Atacama, Chile

En el desierto de Atacama en Chile, justo en la parte que llega a la costa chilena del Océano Pacífico, se encuentra una zona de alto valor paleontológico y justo en ese lugar, arqueólogos descubrieron dientes de Megalodón, el temible tiburón inmortalizado por una película de Hollywood.

Encuentran vestigios de Megalodón en Chile

La Formación Bahía Inglesa, ubicada a unos 680 kilómetros al norte de Santiago (capital de Chile), se ha destacado por la abundancia de vertebrados fósiles, incluyendo ejemplares marinos, que han llamado la atención de investigadores como Charles Darwin, y justo en la zona, expertos descubrieron vestigios de Megalodón.

Pablo Quilodrán, director ejecutivo de la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama:

Hemos encontrado distintos tipos de vertebrados y sin duda uno de los más llamativos es un pez maravillosamente grande que es un tiburón, el megalodón, famoso por la película de Hollywood

Entre formaciones de arena y rocas del desierto de Atacama en Chile, se pueden observar algunos restos y fósiles de hallazgos de extintas aves y otros ejemplares como el Megalodón.

Desierto de Atacama, un laboratorio paleontológico de interés mundial en Chile

Pablo Quilodrán, director ejecutivo de la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama:

Acá en Atacama, en Chile, en Bahía Inglesa, es uno de los lugares en el mundo donde más se han encontrado sus dientes.

Aunque el lugar fue impactado por la explotación ilegal de fosfato, Pablo Quilodrán, recordó que apenas en este siglo, los investigadores pudieron rescatar el sitio de la explotación de una firma de fosfatos, que trituraba los fósiles para obtener el recurso y convertirlo en abono para plantas.

Pablo Quilodrán, director ejecutivo de la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama:

Desde el año 2000 en adelante logramos proteger más de 2, 500 hectáreas donde aflora el sector más rico del sitio paleontológico.

¿Qué caracteriza al desierto de Atacama?

La región del desierto de Atacama en Chile, se caracteriza por un clima semiárido y por la presencia de desiertos. En este clima se registra una abundante nubosidad matinal, las precipitaciones aumentan hacia el sur alcanzando 18 mm anual y las temperaturas anuales son de 16,1°C con la humedad relativa de 74%.

El desierto de Atacama es el más árido del mundo y atrae investigaciones en múltiples áreas como la botánica, paleontología, farmacéuticas y hasta la exploración del universo debido a sus despejados cielos.