La F1 regresa a Las Vegas con carrera nocturna en 2023

Más de 40 años tuvieron que pasar para que la máxima categoría del automovilismo (F1), regresara a la ciudad de Las Vegas, lo hará para el 2023 con una carrera nocturna sobre un circuito urbano de 6 mil 120 metros.

En un comunicado emitido durante la madrugada europea, la F1 informó que regresará a Las Vegas en 2023 con un circuito urbano de 14 curvas en el que se alcanzará una velocidad máxima de 342 kilómetros por hora y al que los monoplazas tendrán que dar 50 vueltas.

Stefano Domenicali, CEO y presidente de la F1:

Este es un momento increíble para la F1, que demuestra el enorme atractivo y el crecimiento de nuestro deporte con una tercera carrera en los Estados Unidos”

Estados Unidos tendrá tres carreras de F1 para el 2023

Con el circuito urbano de Las Vegas para 2023, Estados Unidos (EU) tendrá tres carreras de (F1) Fórmula Uno (junto con las de Miami y Austin), a partir del siguiente año, y en particular esta carrera nocturna tendrá el atractivo de pasar entre hoteles y casinos sobre la emblemática Las Vegas Strip. Todo con el objetivo de ampliar su base de aficionados estadunidenses al deporte del motor.

Con la idea de "favorecer" a las audiencias de diversas partes del mundo, la carrera nocturna de la F1 en Las Vegas, comenzará en sábado, conforme al horario local, que en Europa sería durante la madrugada del domingo, mientras que en Asia sería en una sesión dominical matutina.

Stefano Domenicali, CEO y presidente de la F1:

Las Vegas, es un destino conocido en todo el mundo por su emoción, su hospitalidad y por supuesto, la famosa Strip. No hay mejor lugar para la Fórmula Uno que la capital mundial del entretenimiento”

#BREAKINGNEWS Stefano Domenicali anuncia el Gran Premio de Las Vegas en la semana del #ThanksgivingDay del 2023. pic.twitter.com/HqqfNdawka — Carolina F1gueroa (@f1gue_caro) March 31, 2022

Steve Hill, presidente y director general de Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA por sus siglas en inglés), señaló que se trata de un "momento en que la historia, la energía y el impulso de la Fórmula 1 culminen en una noche de sábado inolvidable en la Strip de Las Vegas".

Steve Hill, presidente y director general "LVCVA":

Los espectadores experimentarán la inigualable emoción de ver a estos pilotos de elite actuar en los que seguramente se convertirá en uno de los circuitos más icónicos del mundo.

Cabe recordar que la última vez que la F1 se corrió en Las Vegas fue en el año de 1982, en una carrera que remató la temporada con 75 vueltas alrededor del famoso "Caesar Palace".