Facebook aplicará nuevas medidas para proteger a niños y adolescentes

Facebook anunció que pondrá en marcha nuevas medidas y controles en sus plataformas para proteger a niños y adolescentes y alentarlos a tomarse un descanso de Instagram, además de una herramienta para "avisar" a los jóvenes cuando estén viendo repetidamente el mismo contenido que no es apropiado para su bienestar.

Además, Facebook planea introducir nuevos controles para adultos o adolescentes de forma opcional para que los padres de familia o tutores puedan supervisar lo que sus hijos están haciendo en redes sociales.

Estas iniciativas surgen después de que Facebook anunció a finales de septiembre que iba a poner pausa a su proyecto para crear un Instagram para niños. Sin embargo, los críticos de esta modalidad señalaron que el plan carece de detalles y dudan que las nuevas herramientas sean efectivas.

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Los nuevos controles fueron dados a conocer por Nick Clegg, vicepresidente de asuntos internacionales de la red social, quien en varios programas de noticias de Estados Unidos declaró sobre el uso de algoritmos de Facebook.

"Constantemente, estamos ejecutando acciones para mejorar nuestros productos”, comentó Clegg y agregó que "no podemos, como por arte de magia, hacer que la vida de todos sea perfecta. Lo que podemos hacer es mejorar nuestros productos, para que sean seguros y agradables para usar".

El operador dijo que Facebook ha invertido 13 mil millones de dólares en los últimos años para garantizar que la plataforma sea segura y que alrededor de 40 mil personas trabajan en las medidas que permitan mayor seguridad para sus usuarios.

Facebook's Nick Clegg says Section 230 of the Communications Decency Act should be changed: "My suggestion would be to make that protection, which is afforded to online companies like Facebook, contingent on them applying... their policies as they're supposed to." #CNNSOTU pic.twitter.com/CiJ2gB2UAn — State of the Union (@CNNSotu) October 10, 2021

¿Testimonio adverso a Facebook detona medidas?

Nick Clegg anunció las medidas de seguridad, luego de que Frances Haugen, científica de datos que trabajó para Facebook, testificó ante el Congreso la semana pasada y acusó a la plataforma de no hacer cambios en Instagram después de que una investigación interna mostró que causaba un aparente daño a algunos adolescentes.

La testigo declaró que la red social era deshonesta con su lucha pública contra el discurso de odio y la información falsa. Los señalamientos de Haugen fueron apoyadas por miles de documentos de investigaciones internas que copió secretamente antes de abandonar su puesto en la unidad de integridad cívica de Facebook.

Por otra parte, Josh Golin, ejecutivo de Fairplay, dijo que introducir controles a los padres para supervisar a los adolescentes no será efectivo, ya que muchos de ellos establecen cuentas secretas de todas formas.

Incluso, señaló que Facebook debe mostrar cómo pondría en marcha las medidas y debe ofrecer investigaciones que demuestren que estas herramientas son efectivas.

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