Frances Haugen: Facebook antepone ganancias a la seguridad del público

Frances Haugen, una ex empleada de Facebook que ha filtrado las prácticas de la compañía, dijo que casi nadie de fuera de la empresa sabe lo que pasa dentro de ella, donde se "engaña repetidamente" al público sobre los efectos nocivos de sus plataformas.

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Ayer vimos cómo Facebook salió de Internet. No sé por qué se cayó, pero sé que durante más de cinco horas, Facebook no se usó para profundizar las divisiones, desestabilizar las democracias y hacer que las jóvenes y las mujeres se sientan mal con sus cuerpos

Ante el subcomité de Protección al Consumidor, Seguridad de Productos y de Datos del Senado de Estados Unidos, Frances Haugen dijo que durante el tiempo que estuvo trabajando en la empresa de redes sociales se dio cuenta de que la compañía oculta información al público y a los gobiernos.

Los documentos que he proporcionado al Congreso prueban que Facebook ha engañado al público de forma repetida sobre lo que su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de su inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas

Haugen comparece después de filtrar información sobre Facebook

La comparecencia de Frances Haugen ante el subcomité de la Cámara alta se da después de sus declaraciones al diario The Wall Street Journal y tras revelar su identidad en una entrevista emitida el domingo con el programa "60 minutos", del canal de televisión CBS.

La exempleada afirmó que decidió testificar ante el Congreso porque cree que los productos de Facebook dañan a los menores, fomentan la división y debilitan la democracia.

"Los líderes de la compañía saben cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no harán los cambios necesarios porque anteponen sus beneficios astronómicos a la gente", denunció.

Frances Haugen trabajó como responsable de Producto desde 2006 en el sector tecnológico, en Google, Pinterest, Yelp y Facebook y durante su comparecencia precisó que su labor se centraba en los algoritmos y las recomendaciones que se hacen al usuario sobre los productos.

Dijo que la empresa dispone de sus propios estudios que apuntan que el uso de sus plataformas es perjudicial para los menores, ya que pueden ser adictivas e incentivar hábitos alimenticios que pueden derivar en anorexia.

La exempleada dijo que dentro de la empresa se toman decisiones que son "desastrosas" para los niños y adolescentes, así como para la seguridad pública y la privacidad de los individuos.

"Es por eso que debemos exigir a Facebook que haga cambios", afirmó Haugen, quien aseguró que durante el tiempo que trabajó para la firma vio cómo siempre se inclinaba hacia sus propios beneficios cuando tenía que optar entre estos o la seguridad de los usuarios.

"El resultado es más división y más daños", remarcó.

En algunos casos esta conversación online peligrosa ha desembocado en violencia real que daña, e incluso mata a gente. Esto no es solo sobre algunos usuarios de medios sociales que están enfadados o son inestables, o sobre una parte más radical que otra. Es sobre Facebook, que elige crecer a cualquier costo

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