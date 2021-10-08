¿Eliminar Facebook? Pregunta en la polémica portada de la revista Time

A la caída mundial de su servicio y los señalamientos de una ex empleada, se suma la portada que la revista Time hizo sobre Facebook, donde aparece la imagen de su creador, Mark Zuckerberg, detrás de una pregunta sobre si la plataforma debe ser eliminada.

“La nueva portada de Time: Facebook no se arregla solo”, escribió la revista en una publicación que acompañó con un video, en el que una flecha se mueve entre las opciones de cancelar o confirmar si la red social debe ser eliminada.

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La portada es el preámbulo a un artículo de Roger McNamee, uno de los primeros inversionistas de la compañía y asesor de Zuckerberg, a quien ha presionado sin éxito para que adopte tecnología impulsada por humanos y no por “algoritmos adictivos y peligrosos”.

Zuckerberg se diferencia de otros directores ejecutivos en el alcance del daño que su empresa puede infligir y el control absoluto que disfruta, pero dada la cultura empresarial en Estados Unidos, sospecho que demasiados directores ejecutivos envidian su poder.

McNamee menciona en su artículo a Frances Haugen, una ex empleada de Facebook que hizo acusaciones contra la red social en el Senado estadounidense, donde afirmó que la empresa “daña a los niños, aviva la división y debilita la democracia”.

“El liderazgo de la compañía sabe cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no harán los cambios necesarios porque han puesto sus astronómicas ganancias antes que las personas”, declaró la ex gerente de producto.

El lunes 4 de octubre la red social sufrió una caída mundial de su servicio, tema que fue abordado en el artículo de Time y en las declaraciones de Haugen en el Senado.

“La interrupción de seis horas de Facebook, Instagram y WhatsApp ilustró para muchos una desventaja del monopolio: la dependencia absoluta de un servicio”, senteció McNamee.

Hace 11 años, Time vio que Facebook cambiaría la forma en que el mundo se relaciona

En 2010, Mark Zuckerberg fue nombrado como la persona del año por la revista Time que puso al ejecutivo en su portada, la cual contrasta con la de este 2021, donde se cuestiona si Facebook debe ser eliminado.

How it started: How it’s going: pic.twitter.com/YMtfXisO4u — Terence Szuplat (@TerrySzuplat) October 7, 2021

Richard Stengel, ex editor de Time, dijo en ese momento que Facebook estaba “transformando nuestras vidas” y destacó la popularidad que ya gozaba la red social, pues era utilizada por una de cada 10 personas en el mundo.

No es solo una nueva tecnología, es ingeniería social. Es cambiar la forma en que nos relacionamos con los otros. Realmente pienso que está afectando la naturaleza humana de una forma que no habíamos visto antes.

La plataforma apareció el 4 de febrero de 2004, con el nombre The Facebook, pero solo estaba disponible para los estudiantes con un correo electrónico de Harvard. Por el interés que generó, se habilitó para otras universidades de Estados Unidos y Canadá.

En 2005 se convirtió oficialmente en Facebook y un año más tarde tuvo un alcance global, al habilitarse para todas las personas mayores de 13 años, quienes solo debían tener una dirección de correo electrónico.

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