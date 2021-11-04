Facebook prueba subgrupos de pago para impulsar suscripción

Facebook prueba formas para que los creadores de contenido ganen dinero a través de grupos en la red social, como por ejemplo, que los usuarios realicen un pago por el acceso exclusivo al material o las conversaciones dentro de los subgrupos.

Facebook, que recientemente cambió su nombre por el de Meta, dijo que la prueba formaba parte de su esfuerzo más amplio de suscripción de pago. Facebook es uno de los muchos gigantes tecnológicos que han estado trabajando para atraer a los creadores de contenidos y sus seguidores a través de nuevas herramientas de pago.

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Facebook impulsa suscripción y subgrupos de pago

Facebook, que en los últimos años se ha centrado en la creación de comunidades como una táctica para impulsar la participación en el sitio, dijo que los administradores de los grupos podrán gestionar tiendas de comercio electrónico para vender productos o crear recaudaciones de fondos para la comunidad, lo que podría compensar los costos de gestión de un grupo.

El miércoles, Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, también dijo que los creadores podrán compartir enlaces personalizados que les permitan aceptar un pago directamente, en un golpe a las tarifas de suscripción de Apple. Facebook lanzó su servicio de suscripción el año pasado.

Facebook anunció una serie de actualizaciones de su producto de grupos durante su Cumbre de Comunidades transmitida en directo. Dijo que la función de subgrupos, que puede ser gratuita o de pago, permitiría a los miembros separarse dentro de los grupos para centrarse en determinadas regiones o temas.

Los Grupos de Facebook han sido objeto de escrutinio por parte de legisladores e investigadores que argumentan que proporcionan espacios cerrados para que la desinformación sobre salud, la retórica violenta y el extremismo proliferen sin ser debidamente vigilados.

Un portavoz de la compañía dijo que Facebook estaba probando la recaudación de fondos para la comunidad con grupos seleccionados y que no se podían utilizar los grupos creados en los últimos 30 días, que infringieran sus normas de contenido o que compartieran con frecuencia contenido perjudicial o desinformación.

Facebook dijo que los administradores de grupos obtendrían herramientas para personalizar la apariencia de su grupo y que los miembros pronto podrían dar "premios a la comunidad" por publicaciones valiosas.

