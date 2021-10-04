Exempleada denuncia a Facebook por priorizar intereses propios

Una exempleada de Facebook acusó al gigante de las redes sociales de priorizar repetidamente las ganancias frente a la lucha contra la incitación al odio y la desinformación.

Frances Haugen, que trabajaba como gestora de productos en el equipo de desinformación cívica de Facebook, apareció en el programa de televisión "60 Minutes", revelando su identidad como la denunciante que proporcionó documentos para una investigación del Wall Street Journal y una audiencia en el Senado sobre el daño de Instagram a adolescentes.

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A whistleblower accused Facebook of prioritizing profits over clamping down on hate speech and misinformation. Frances Haugen, who worked at the social media company, appeared on the CBS television program '60 Minutes,' revealing her identity https://t.co/6SpINL2gbH pic.twitter.com/dJVJVkO5Dk — Reuters (@Reuters) October 4, 2021

Exempleada contra Facebook e Instagram

Facebook ha sido objeto de críticas después de que el Journal publicó artículos basados en presentaciones internas y correos electrónicos de Facebook que mostraron que contribuyó a aumentar la polarización cuando hizo cambios en su algoritmo de contenido, no tomó medidas para reducir dudas sobre las vacunas y era consciente de que Instagram perjudicaba la salud mental de las adolescentes.

Haugen dijo que sus abogados han presentado al menos ocho denuncias a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Ahora, testificará ante un subcomité del Senado el martes en una audiencia titulada "Protegiendo a los niños en línea", sobre la investigación de la compañía sobre el efecto de Instagram en los usuarios jóvenes.

"Había conflictos de intereses entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook", dijo durante la entrevista. "Y Facebook una y otra vez optó por optimizar para sus propios intereses, como ganar más dinero".

Haugen, que antes trabajó en Google y Pinterest, dijo que Facebook ha mentido al público sobre los avances que hizo para frenar el discurso de odio y la desinformación en su plataforma.

Añadió que se usó Facebook para ayudar a organizar los disturbios del Capitolio el 6 de enero en Washington, después de que la empresa desactivó los sistemas de seguridad tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Si bien no creía que nadie en Facebook era "malvado", dijo que la empresa había establecido mal los incentivos.

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Facebook rechaza acusaciones

Facebook publicó un comunicado rebatiendo los puntos que Haugen expuso tras la entrevista televisada.

"Seguimos haciendo mejoras significativas para hacer frente a la difusión de la desinformación y el contenido dañino", dijo la portavoz de Facebook Lena Pietsch. "Sugerir que fomentamos el mal contenido y no hacemos nada no es cierto".

Antes de la entrevista con 60 Minutes, el vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg dijo a CNN, que era "ridículo" afirmar que el 6 de enero se produjo por culpa de las redes sociales.

