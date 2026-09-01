Cuidado con los falsos mensajes por multas de alquiler en CDMX: Así funciona la estafa que podría dejarte sin dinero

Que no te roben todo tu dinero. Las autoridades cibernética han detectado un nuevo modus operandi en el que los delincuentes utilizan mensajes de texto para engañar a los inquilinos con 'falsas multas de alquiler', una estafa que podría poner en riesgo el dinero de las víctimas y sus datos personales y financieros.

¿Cómo funciona la estafa de las falsas multas de alquiler en CDMX?

Todo comienza cuando los delincuentes se hacen pasar por autoridades gubernamentales, administraciones de condominios, despachos jurídicos o propietarios de algún inmueble en CDMX, suelen utilizar logotipos institucionales, pero ¿cuál es el modus operandi?

Las 'falsas multas de alquiler' suelen enviarse por correo electrónico, mensaje de texto, aplicaciones de mensajería y hasta llamadas telefónicas, en los que se utilizan documentos que parecen oficiales para solicitar pagos urgentes, según autoridades capitalinas.

Para que la víctima caiga en la trampa, los delincuentes suelen ejercer presión para que se realice el pago de forma inmediata, por lo que argumentan posibles recargos, procedimientos legales, embargos o la cancelación del arrendamiento.

¿Existen las multas por alquiler enviadas por mensaje en CDMX?

La respuesta es NO. Las multas de alquiler no suelen enviarse por mensajes de texto, por lo que es importante estar atento ante cualquier notificación de este tipo.

Recomendaciones para no caer en la estafa de las falsas multas de alquiler

No caigas en trampas. La Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para evitar que las y los ciudadanos caigan en la trampa de las 'falsas multas de alquiler'.



Verifica con la autoridad o administración correspondiente la autenticidad de cualquier multa o adeudo.

No realices pagos sin confirmar previamente la información.

Desconfía de mensajes que exijan depósitos inmediatos o amenacen con sanciones.

Evita ingresar a enlaces enviados por remitentes desconocidos.

Reporta cualquier intento de fraude a las autoridades competentes.

#AlertaCibernética | ¿Te llegó un mensaje cobrando una multa de alquiler sospechosa? 👀



La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía sobre falsos cobros de alquiler diseñados para robar tu dinero y datos bancarios.



Ante esto, sigue las siguientes recomendaciones para… pic.twitter.com/JDu2HWOaF4 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 1, 2026

¿Qué hacer si fuiste víctima de estafa en México?

Si fuiste víctima de estafa en México, acude al Ministerio Público o llama al "088" de la Guardia Nacional; la última opción solo es para levantar el reporte.

Si estás pensando en levantar una denuncia por fraude, te compartimos los documentos que se necesitan:



Nombre de la persona que denuncia o del representante.

Domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia.

Relación de hechos en que se basa la denuncia y elementos para comprobarla.

Datos y ubicación de la persona a la que se denuncia.

Firma del denunciante o huella digital.