Alerta a mujeres en CDMX y Edomex: Crean perfiles falsos en apps de citas para robarle dinero a las víctimas; modus operandi “estafa de romance”
Alfonso Álvarez es un hombre denunciado por robar miles de pesos en aplicaciones de cita, un fraude conocido como “estada de romance”, ¿cómo es el modus operandi?
¿Hiciste ‘match’ con esta persona? Alfonso Álvarez, es un hombre con múltiples denuncias activas por fraude en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), que opera en aplicaciones de citas bajo nombres falsos como Baruch, Johan, Josep, Serguéi o Lian Moshe. Se le atribuye al menos una docena de estafas a parejas sentimentales, modalidad conocida como “estafa de romance”.
Una de sus víctimas, Yolanda, lo conoció por redes sociales y fue defraudada con casi 100 mil pesos bajo la promesa de un reembolso que nunca llegó, tras lo cual Alfonso desapareció.