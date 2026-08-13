Alerta a mujeres en CDMX y Edomex: Crean perfiles falsos en apps de citas para robarle dinero a las víctimas; modus operandi “estafa de romance”

¿Hiciste ‘match’ con esta persona? Alfonso Álvarez, es un hombre con múltiples denuncias activas por fraude en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), que opera en aplicaciones de citas bajo nombres falsos como Baruch, Johan, Josep, Serguéi o Lian Moshe. Se le atribuye al menos una docena de estafas a parejas sentimentales, modalidad conocida como “estafa de romance”.

Una de sus víctimas, Yolanda, lo conoció por redes sociales y fue defraudada con casi 100 mil pesos bajo la promesa de un reembolso que nunca llegó, tras lo cual Alfonso desapareció.