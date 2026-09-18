Familia de Claudia Tacoronte, acude a recibir su cuerpo en Morelos para su repatriación a España

Un convoy integrado por los familiares de la joven de nacionalidad española, Claudia Tacoronte, quien fue privada de la vida el fin de semana pasado en el municipio de Cuautla, arribó hace unos minutos a la sede de la Fiscalía General del Estado ubicada en este municipio para realizar las gestiones ministeriales correspondientes.

En el lugar se llevan a cabo de manera simultánea todos los trámites legales y administrativos necesarios para que los deudos puedan recibir el cuerpo y concretar el traslado hacia su país de origen, España, donde sus seres queridos tienen programados diversos homenajes póstumos.

A pesar de que las instituciones de procuración de justicia confirmaron la detención de una persona vinculada con los hechos, los familiares señalan que hasta este momento persiste una profunda sensación de impunidad y falta de certeza jurídica.

#ÚltimaHora | A las instalaciones de la Fiscalía General de #Morelos ya arribó un convoy con la familia de #ClaudiaTacorante, quienes viajaron desde #España para reclamar el cuerpo de su hija ases1n4da mientras se encontraba de intercambio en un estado violento gobernado por… pic.twitter.com/1ialaG3uxI — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) September 18, 2026

Audiencia del presunto homicida este viernes en Cuautla

Las expectativas legales se concentran ahora en la audiencia programada para este viernes en punto de las 16:00 horas en la ciudad judicial del municipio de Cuautla, un momento considerado clave para el curso del proceso penal.

Durante esta diligencia, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado presentará todas las pruebas y evidencias recabadas en contra del imputado.

El objetivo central de la representación social es conocer si el juez de control dictará auto de vinculación a proceso del sujeto, garantizando que permanezca recluido mientras continúan las indagatorias complementarias.