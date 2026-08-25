VIDEO| Familia del periodista Alejandro Leyva exige justicia en Oaxaca tras un mes de su asesinato; revelan posible línea de investigación

A un mes del homicidio del periodista, Alejandro Leyva Aguilar, sus familiares denunciaron en Hechos AM para denunciar la falta de avances por parte de las autoridades y exigir la pronta detención de los responsables materiales e intelectuales del crimen.

La familia del periodista protestó en la capital oaxaqueña tras señalar que desde el pasado 3 de agosto no existe un nuevo acercamiento ni actualización por parte de las autoridades encargadas del caso.

Alejandro Leyva fue atacado a balazos el pasado 22 de julio mientras desayunaba en el municipio de San Pablo Etla. Aunque la Fiscalía General de la República, FGR, atrajo la investigación y existen datos como la ruta de escape, el arma utilizada y un retrato hablado, no hay detenidos.

Familia de Alejandro Leyva revela detalles de su caso

Gemma Adriana Leyva Aguilar, hermana de la víctima, señaló que aunque la Secretaría de Gobernación prometió seguimiento puntual, hasta el momento solo se cuenta con la información inicial de la fiscalía local.

La familia exige que la línea principal se enfoque en su trabajo periodístico en la columna El Zumbido del Moscardón, donde denunciaba cobro de piso, huachicol, despojo de tierras y presuntos desvíos de recursos.

Se denunció que el periodista solicitó medidas de protección en repetidas ocasiones previa a su asesinato, pero sus peticiones no fueron atendidas y las carpetas de solicitud fueron extraviadas.