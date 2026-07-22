¡Ola de violencia contra la prensa no para! Asesinan en Oaxaca al periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Este miércoles 22 de julio, el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos en Oaxaca en un ataque armado perpetrado de manera directa por sujetos desconocidos, encendiendo nuevamente las alarmas entre los gremios periodísticos locales y nacionales, quienes exigen justicia inmediata y un alto total a la impunidad en la región.

🔴 Asesinan a balazos al periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca



El comunicador, quien dirigió la CORTV y mantenía activa su columna “El Zumbido del Moscardón”, fue atacado por hombres armados en un establecimiento de San Pablo Etla pic.twitter.com/1yaYVu6mbJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 22, 2026

¿Cómo fue el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) el suceso ocurrió en el municipio de San Pablo Etla, específicamente dentro del fraccionamiento La Esmeralda, cuando el comunicador se encontraba en un establecimiento de comida callejera, ubicado a escasas cuadras de su domicilio y fue interceptado por hombres armados.

Sin mediar palabra, los agresores dispararon contra Leyva Aguilar en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga y vecinos de la zona fueron los que solicitaron el apoyo inmediato de los servicios de emergencia; sin embargo, los paramédicos confirmaron que el periodista ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de los impactos de bala recibidos.

¿Quién era Francisco Alejandro Leyva Aguilar y cuál era su trayectoria?

Francisco Alejandro Leyva Aguilar era un comunicador ampliamente reconocido en el ámbito político y social del sur del país, que durante su destacada trayectoria profesional, se desempeñó como director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).

En la actualidad, el periodista oaxaqueño ejercía la crítica política a través de su conocida columna de opinión titulada "El Zumbido del Moscardón". En sus textos recientes, Leyva Aguilar mantenía una línea editorial severa y cuestionaba de forma abierta las acciones de la administración del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Cabe destacar que, en noviembre de 2025, el propio comunicador denunció públicamente ser víctima de acoso judicial, señalando que existía una persecución en su contra con el fin de censurar su labor informativa.

Ahora la Fiscalía investiga el homicidio con enfoque en la libertad de expresión debido a la gravedad del crimen, a la par de que figuras del estado expresaron sus condolencias ante la muerte del comunicador.