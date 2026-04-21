Gobernar sin gobernar: el vacío que deja Segob en tiempos de crisis

En medio de un clima político tenso y con múltiples frentes abiertos en el país, han resurgido críticas hacia el desempeño de la Secretaría de Gobernación (Segob), una de las dependencias clave para la estabilidad política y la gobernabilidad en México. A través de distintos posicionamientos y mensajes que circulan en redes sociales y espacios de opinión, se ha puesto bajo la lupa el trabajo de quienes han encabezado esta institución en los últimos años.

Las críticas no son nuevas, pero sí se han intensificado al señalar decisiones, omisiones y resultados en temas sensibles como migración, seguridad, derechos humanos y conflictos sociales. En particular, se ha cuestionado la gestión de ex titulares de la dependencia, señalando episodios que marcaron la agenda nacional y que, para algunos sectores, evidencian fallas estructurales en la conducción de la política interior.

🚨Se solicita Secretario de Gobernación



Requisitos: Alta tolerancia al fracaso, talento para desaparecer cifras y excelentes habilidades como "florero".



La gobernabilidad es opcional; la impunidad está garantizada. Una radiografía ácida de lo que hoy es Bucareli. pic.twitter.com/Gr0OVYkbuz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 20, 2026

Señalamientos por migración, seguridad y desapariciones

Uno de los puntos más recurrentes en estos señalamientos tiene que ver con la política migratoria. Durante administraciones pasadas, se ha criticado la implementación de programas que colocaron a México como un punto de contención para personas migrantes, lo que generó tensiones tanto internas como internacionales.

Asimismo, hechos trágicos como el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez continúan siendo referencia obligada en el debate público. Para críticos, este tipo de puntos reflejan fallas graves en la supervisión y responsabilidad institucional.

En el tema de desapariciones, también han surgido cuestionamientos sobre la actualización de registros oficiales y la atención a colectivos de búsqueda. Algunas voces acusan falta de claridad en las cifras y una estrategia insuficiente para atender a las familias de víctimas, mientras que autoridades han defendido los procesos de verificación de datos.

Gobernabilidad bajo presión; el oscuro panorama que enfrentan

Actualmente, la Segob enfrenta un panorama complejo: protestas sociales, bloqueos de organizaciones, conflictos regionales y denuncias de corrupción en distintas áreas del gobierno. Este contexto ha alimentado la percepción de que la dependencia enfrenta dificultades para articular soluciones efectivas.

A pesar de ello, desde el gobierno federal se ha reiterado el compromiso de fortalecer la gobernabilidad y mantener la estabilidad del país mediante el diálogo y la coordinación institucional.