Familia vendía dióxido de cloro como cura milagrosa de Covid-19

Una familia de Florida, Estados Unidos fue acusada de vender dióxido de cloro como una cura “milagrosa” contra Covid-19 y otras enfermedades, incluido el cáncer, por lo que podrían recibir cadena perpetua

Un jurado federal de Miami emitió la acusación formal contra Mark Grenon, de 62 años, y sus tres hijos, quienes se dedicaban a comercializar y vender de manera fraudulenta el producto “Miracle Mineral Solution” (MMS) para curar Covid-19 y padecimientos como la malaria, Alzheimer, hepatitis, herpes y diabetes.

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“MMS es una solución química que contiene cloruro de sodio y agua, que cuando se ingiere por vía oral, se convierte en dióxido de cloro, un poderoso blanqueador que se usa típicamente para el tratamiento de agua industrial”, indicó el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Florida.

Con la venta de este producto, los acusados reunieron más de un millón de dólares, a pesar de que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) nunca autorizó el uso de esta sustancia, por el contrario, advirtió sobre el peligro que representaba.

“En declaraciones de advertencia oficiales, la FDA instó enérgicamente a los consumidores a no comprar ni usar MMS por ningún motivo, explicando que era como beber cloro y podría causar efectos secundarios peligrosos, incluidos vómitos intensos y diarrea”, explicó el Departamento de Justicia.

La familia logró vender miles de botellas en todo Estados Unidos, a través de la Iglesia Génesis II de Salud y Sanación, una entidad que crearon para evitar que MMS pasara por la regulación gubernamental correspondiente.

Familia podría pasar toda su vida en la cárcel

De acuerdo con las autoridades, esta familia también está acusada de desacato penal, ya que un grupo de oficiales habían registrado en días anteriores su casa y los descubrieron mientras fabricaban MMS en el patio trasero.

Los oficiales incautaron decenas de bidones que contenían cloruro de sodio en polvo, miles de botellas de MMS y otros artículos utilizados en la fabricación y distribución del supuesto medicamento.

Las autoridades también recuperaron armas de fuego cargadas, incluida una escopeta escondida en un estuche de violín, hecho a la medida para ocultar el arma.

Sin embargo, los inculpados ignoraron la petición de un juez federal para dejar de vender el supuesto medicamento y amenazaron con “tomar las armas” en caso de que las autoridades intentaran hacerlos cumplir esa orden.

Si son declarados culpables de conspiración para cometer fraude y desacato criminal, los Grenon podrían enfrentarse a una cadena perpetua, detallaron las autoridades estadounidenses.

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