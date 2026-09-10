Farmacias del Bienestar: ¿cuándo comenzarán a operar las 6 mil 567 farmacias anunciadas? Nadie las conoce

A finales de agosto, el gobierno federal anunció con bombo y platillo la ampliación del programa Farmacias del Bienestar, con la instalación de 6,500 puntos de distribución en centros de salud y tiendas del Bienestar distribuidos en 24 estados del país. El objetivo declarado: surtir 22 medicamentos esenciales a los beneficiarios del programa Salud Casa por Casa.

Sin embargo, la realidad en el terreno cuenta una historia muy diferente. Un recorrido en el estado de Morelos reveló que, en al menos una de las unidades del IMSS-Bienestar, el personal administrativo desconoce por completo la existencia del programa. La respuesta al preguntar sobre las Farmacias del Bienestar fue contundente.