Simulacro Nacional enero 2026: fecha en que sonará la Alerta Sísmica en CDMX

La Alerta Sísmica sonará nuevamente en la Ciudad de México como parte del Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio oficial de protección civil que se realizará en una fecha y una hora establecidos por las autoridades.

El objetivo es reforzar la cultura de la prevención y que la población identifique qué hacer antes, durante y después de una emergencia sísmica. Aquí te decimos cuándo será y qué debes tomar en cuenta para participar sin confusiones.

Fechas en la sonora la alerta sísmica en CDMX por simulacro

Las autoridades informaron que los simulacros se llevarán a cabo en fechas específicas a lo largo de 2026, las cuales ya fueron definidas dentro del calendario oficial de Protección Civil.

Durante estos ejercicios se activará la Alerta Sísmica y se espera la participación de la población para poner en práctica los protocolos de evacuación y resguardo. Estas son las fechas confirmadas de los simulacros, para que las tengas en cuenta y evites confusiones al escuchar la alerta.



28 de enero 2026

A finales de mayo

19 de septiembre

Conferencia de Prensa: Segundo Simulacro Nacional 2025 https://t.co/ou9R5F3isf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 19, 2025

Así será el nuevo mensaje de emergencia en México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ( CRT ) informó que se realizarán cambios en la notificación del mensaje de alerta sísmica en México, lo que ha generado dudas sobre cómo se mostrará a partir de ahora.

Entre las modificaciones confirmadas, se eliminará la leyenda “Alerta Presidencial”, un texto que actualmente aparece en algunos celulares y que ha causado confusión entre la población.

Las autoridades adelantaron que en las próximas semanas se publicarán los lineamientos oficiales para que compañías telefónicas y fabricantes de dispositivos móviles muestren un mensaje unificado cuando se active el sistema de alertamiento. Hasta el momento no hay información sobre si habrá un cambio en el tono de la alerta sísmica en el celular.

Cabe mencionar que la alerta sísmica en el teléfono no pueden desactivarse, ya que pertenecen al niel máximo de notificaciones de emergencia.