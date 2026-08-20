¿Hiciste el examen de control? UNAM publicará en este día los resultados para ingresar a licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya dio una fecha tentativa para que se den a conocer los resultados de aplicación del examen de control para el ingreso a licenciatura.

Hay que recordar que existe gran expectativa, ya que los resultados se darán a conocer apenas un fin de semana antes de que, en teoría, los alumnos deban estar en sus respectivas facultades tomando clases.

Último fin de semana de agosto para publicar resultados del examen de control de la UNAM

Durante una conferencia de prensa, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, dio a conocer que para dar certeza de la transparencia de este proceso se debe realizar el análisis estadístico.

En este análisis se deberán ponderar los resultados de los más de 36 mil aspirantes que se presentaron en las distintas sedes para realizar la prueba de admisión, además de establecer un promedio mínimo y asignar los lugares disponibles.

Se prevé que los resultados y la asignación de lugares se publiquen en “TU SITIO” durante el fin de semana del sábado 29 al domingo 30 de agosto.

#BoletínUNAM 36,885 aspirantes han aplicado el Examen de Control para ingresar a la licenciatura; más de la mitad tendrá un lugar en la UNAM: #RectorLomelí > https://t.co/8eAYmwQbJ6 pic.twitter.com/Vy9CmMhAKQ — UNAM (@UNAM_MX) August 20, 2026

¿Cuándo será la inscripción para ingresar a una licenciatura de la UNAM?

La UNAM informó que los alumnos de primer ingreso inician las clases el lunes 31 de agosto; fecha en que millones de estudiantes de educación básica regresan para el ciclo escolar 2026-2027.

Por ello, se prevé que el proceso de inscripción inicie ese mismo lunes. A través del sitio de la DGAE, los aspirantes que hayan sido seleccionados podrán consultar la fecha y la sede a la que deberán acudir para entregar la documentación requerida.

Una vez que se presenten en sus respectivas escuelas, se les dará a conocer el horario de sus clases, así como los salones asignados.

Detectan trampas en el examen de control de la UNAM

Tras supervisar la aplicación del examen, el rector de la UNAM informó que la universidad detectó presuntos intentos de trampa entre algunos de los aspirantes.

Entre las cuatro sedes, se identificaron al menos 22 casos de presunta trampa, además de alteraciones en algunos comprobantes de inscripción. Pese a esto, no se registraron más incidentes. Ahora, los futuros alumnos deberán esperar los resultados del proceso de selección.