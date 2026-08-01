No es un examen de admisión: qué es el examen de control que aplicará la UNAM y cómo funciona

La UNAM implementará un examen de control para evaluar los conocimientos de los estudiantes que participaran en sus procesos académicos. Aunque su nombre puede generar confusión, esta prueba no sustituye al examen de admisión. Te explicamos qué es, cuál es su propósito, cómo se aplica y que deben de saber los aspirantes sobre esta evaluación.

Como una de las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a Licenciatura 2026, se destaca el examen de control que se aplicará de manera presencial y bajo un formato conveniente con versiones diferentes que resulten suficiente para el número de aspirantes.

¿Cómo funciona un examen de control?

Muchos de los aspirantes tienen duda sobre lo que implica hacer un examen de control y porqué tienen que repetir la prueba que ya habían realizado.

Este examen es una prueba diagnóstica y de validación que se aplica a un grupo de aspirantes con el objetivo de verificar la autenticidad de los conocimientos comprobados en una evaluación previa.

La diferencia entre un examen de selección y el examen de control, es que no busca calificar desde cero el nivel académico, sino tiene como objetivo comparar los resultados obtenidos en un entorno supervisado presencialmente contra las puntuaciones registradas en pruebas digitales. Una de sus funciones es actuar como un filtro de seguridad académica en los procesos de ingreso.

¿Quiénes aplicaran el examen de control de la UNAM?

De acuerdo con la Comisión Técnica encargada de revisar el proceso, serán convocadas las personas aspirantes que ya recibieron un aviso de selección para ingresar a la UNAM mediante el examen original, así como quienes obtuvieron en esa prueba un número de aciertos igual o superior al menor puntaje que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad.

Se asignarán los lugares de ingreso a partir del resultado obtenido en el examen de control.