Las fechas que debes tomar en cuenta a un año de Qatar 2022

Comienza la cuenta regresiva para el Mundial de Qatar 2022, en el que 32 selecciones se enfrentarán para llevarse la copa mundialista de la FIFA; por ello, a un año exactamente del evento deportivo más importante del futbol, hay algunas fechas que debes conocer.

Hasta el momento, a un año de Qatar 2022, ya se sabe quiénes son las primeras 13 selecciones que tienen su lugar asegurado en la justa deportiva; sin embargo, aún quedan 19 lugares por disputarse. Por lo que las primeras fechas que hay que tomar en cuenta son las de eliminatorias de UEFA, Concacaf, Conmebol y Ocenía,

Fechas de eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Durante la etapa de eliminatorias las selecciones se dividen en seis grupos, cada uno con cinco integrantes. En cada grupo, las selecciones juegan todas contra todas. Las selecciones que queden en el primer lugar de su grupo, clasifican directamente al Mundial. El primer país clasificado a Qatar 2022 fue Qatar, por ser el anfitrión.

En cuanto a América Latina, aún faltan algunas fechas de Concacaf para definir quiénes serán los equipos que vayan a Qatar 2022 el próximo año. El pasado 16 de noviembre, se jugaron fechas dobles, antes de un descanso.

Las fechas de eliminatorias en América Latina reiniciarán el próximo 27 de enero con los encuentros de Costa Rica vs Panamá y Jamaica vs México. La eliminatoria terminarán el 30 de marzo del 2022.

De ahí saldrán los primeros invitados a la justa mundialista en cuanto a América Latina. Por su parte, Europa ya tiene a la mayoría de los países que participarán en el Mundial.

Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Serbia, Suiza y Países Bajos por parte de la UEFA, ya tienen su boleto al Mundial.

🇨🇦 Canada tops the #CWCQ Final Round standings after a big win over Mexico. This is where every other team is at 👀

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🇨🇦 Canadá lidera la Ronda Final de #CWCQ con su imponente triunfo ante México. Mira dónde están el resto de las selecciones 👀 pic.twitter.com/6yjVQjRl2B — Concacaf (@Concacaf) November 17, 2021

Portugal, Suecia, Italia, Escocia, Rusia, Polonia, Austria, República Checa, Gales, Macedonia del Norte, Ucrania y Turquía irán a la repesca, de ahí solo tres obtendrán el pase a Qatar 2022.

Fechas del repechaje a un año de Qatar 2022

E 26 de noviembre se realizará el sorteo para definir qué selecciones europeas se enfrentarán para conseguir los últimos pases a Qatar 2022 en el continente, y posteriormente definir los enfrentamientos de Concacaf, Conmebol y Oceanía.

El repechaje se jugará en un solo partido, y las fechas para los encuentros están programadas para el próximo 13 y 14 de junio del 2022.

Los que jugarán el repechaje son: por la Concacaf participará en esta repesca intercontinental el cuarto clasificado de la liguilla final.

📅 Friday 26 November - save the date! 💾



🌍 That is when the draw for the new-look FIFA World Cup Qatar 2022™ intercontinental play-offs will be held in Zurich 🏆#WorldCup | #WCQ



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La Conmebol enviará al quinto lugar de su torneo; la confederación asiática, elegirá al ganador del partido que disputarán los terceros clasificados de cada grupo de la tercera ronda; y por la oceánica el ganador de la fase clasificatoria.

¿Cuándo iniciará el Mundial de Qatar 2022?

La cita mundialista para los amantes del futbol es el próximo 21 de noviembre del 2022, justo a un año, y terminará el 18 de diciembre del 2022. El país anfitrión es Qatar.