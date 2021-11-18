Estas son las 13 selecciones clasificadas al Mundial de Qatar 2022

A un año de que inicie el Mundial de Qatar 2022, algunas selecciones ya están clasificadas para la justa deportiva más importante del futbol.

En la segunda y tercera semana de noviembre, todas las selecciones jugaron dos fechas por las eliminatorias para Qatar 2022, donde algunos países aseguraron su asistencia en el Mundial, mientras que otros deberán seguir en la contienda por su pase.

Para el Mundial del próximo año, competirán 32 selecciones, las cuales se ganarán su lugar durante los juegos de eliminatorias de la Concacaf. Este año, ya hay 13 países instalados en la lista mundialista, sin embargo, aún quedan 19 sitios por disputarse.

Europa es el continente más avanzado, pues cuenta con 10 selecciones clasificadas, Sudamérica ofreció dos selecciones más y África solo cuenta con un país asegurado para participar en el Mundial de Qatar 2022.

Además, el primer país clasificado es el anfitrión, Qatar; el equipo se preparó para ser competitivo en el Mundial, y ya participó en competiciones como la Copa América y la Copa Oro.

La selección de Qatar también demostró su calidad al ser campeona continental con una victoria sobre Japón, hace un par de años en Abu Dabi.

Cabe destacar que cada región tiene cupos limitados para las selecciones de futbol que quieran disputar el mundial de Qatar 2022.

Para completar la lista de los 32 países invitados a la justa mundialista, la fase de eliminatorias continuará en enero de 2020.

Cuáles son las selecciones clasificadas a Qatar 2022

En las primeras fechas de eliminatorias, las siguientes selecciones acumularon los puntos necesarios en su grupo para quedar en los primeros lugares y llevarse el boleto para competir en el Mundial de Qatar 2022.

Qatar (anfitrión)

. Argentina

· Alemania

· Brasil

· Bélgica

· Croacia

· Dinamarca

· España

· Francia

· Inglaterra

· Serbia

· Suiza

. Países Bajos

¿México irá al Mundial de Qatar 2022?

En cuanto a México, luego de perder contra EUA y Canadá, la selección azteca deberá por lo menos mantener el tercer puesto, para lograr la clasificación directa y evitar el repechaje.