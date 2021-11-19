FIFA anuncia cómo se jugará el repechaje para Qatar 2022

La FIFA dio a conocer cómo y cuándo se jugará el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022, el cual presentó algunas modificaciones debido a la pandemia de coronavirus.

El máximo organismo rector del futbol informó que el repechaje al Mundial Qatar 2022 se jugará en un solo partido y en una sede neutral, para evitar los viajes largos por el contexto de la pandemia de coronavirus.

Cabe recordar que el repechaje anteriormente se jugaba a dos partidos, el de Ida y la Vuelta, en los que cada selección tenía la oportunidad de jugar como local y como visitante, la escuadra que resultaba ganadora obtenía su pase a la justa mundialista.

La FIFA también anunció que el sorteo para los partidos de repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022, se realizará el próximo 26 de noviembre en Zurich, Suiza, donde se definirá qué selecciones se enfrentarán por su pase mundialista.

📅 Friday 26 November - save the date! 💾



🌍 That is when the draw for the new-look FIFA World Cup Qatar 2022™ intercontinental play-offs will be held in Zurich 🏆#WorldCup | #WCQ



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Posteriormente, se llevarán a cabo los encuentros, con fechas programadas para el 13 y 14 de junio, en un solo partido de repechaje para el pase a Qatar 2022. Los partidos de repechaje estaban programados originalmente para disputarse en marzo del 2022, sin embargo, la pandemia de coronavirus retrasó el calendario mundialista.

¿Qué países irán a Qatar 2022 sin repechaje?

A un año de que inicie el Mundial de Qatar 2022, 13 selecciones ya están clasificadas para la justa deportiva más importante del futbol.

En la segunda y tercera semana de noviembre, todas las selecciones jugaron dos fechas por las eliminatorias para Qatar 2022, donde algunos países aseguraron su asistencia en el Mundial, mientras que otros deberán seguir en la contienda por su pase, que incluso podría mandarlos al repechaje.

Los países que ya aseguraron su boleto al Mundial de Qatar 2022 sin repechaje son:

Qatar (anfitrión)

. Argentina

· Alemania

· Brasil

· Bélgica

· Croacia

· Dinamarca

· España

· Francia

· Inglaterra

· Serbia

· Suiza

. Países Bajos

Los países que no logren pasar en las fechas de eliminatorias regulares, las cuales continuarán en enero de 2022, deberán jugarse su pase al Mundial en un partido de reprechaje.

