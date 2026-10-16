¿Condonaciones sin tope? Döring acusa privilegios fiscales para los “machuchones”

Federico Döring llevó el debate sobre los créditos fiscales al terreno de los privilegios, las excepciones para empresarios cercanos al poder y la congruencia del discurso oficial, lo hizo durante su intervención de este jueves.

El diputado del PAN cuestionó una propuesta que, según expuso, pasó de contemplar 30 millones de créditos fiscales a, en el mejor de los casos, tres, y sostuvo que sus alcances podrían beneficiar a grandes contribuyentes.

Con ironía y referencias a los ya conocidos tamales de chipilín, Döring puso en duda que la medida busque aliviar la situación de trabajadores y empleados. Su argumento fue que el texto discutido estaría dirigido a créditos fiscales superiores a 300 millones de pesos, por lo que, desde su perspectiva, el beneficio tendría otros destinatarios.

Döring cuestiona la congruencia sobre el pago de impuestos

El legislador panista retomó declaraciones realizadas el 18 de febrero de 2026, en las que la presidenta de la República sostuvo que los impuestos deben pagarse y recordó la prohibición constitucional de condonar contribuciones.

Döring utilizó esas palabras como punto de partida para cuestionar la iniciativa que se discutía en ese momento. A su juicio, la propuesta contradice ese planteamiento y podría abrir la puerta a beneficios fiscales de gran alcance.

“Esto es a todas luces inconstitucional”, afirmó al criticar el contenido del proyecto.

El diputado insistió en que esa diferencia importa, pues consideró que el alcance de la disposición podría beneficiar a contribuyentes con adeudos millonarios. Además, cuestionó que la propuesta no estableciera un límite fiscal para las condonaciones que, según su interpretación, permitiría.

Los tamales de chipilín vuelven al discurso de Döring

Fiel a su tono y estilo, el panista recurrió nuevamente a los tamales de chipilín para ilustrar lo que considera un trato desigual entre empresarios.

Döring contrastó el supuesto rigor fiscal contra empresarios críticos del gobierno con los beneficios que, según acusó, podrían recibir grandes contribuyentes cercanos al régimen.

“Ah, pero cuando uno es un empresario incómodo, crítico del gobierno, hay que echarle todo el SAT”, expresó durante su intervención.

En contraste, cuestionó que otros empresarios pudieran acceder a beneficios relacionados con créditos fiscales de más de 300 millones de pesos. Para el legislador, esa diferencia sería una muestra de arbitrariedad y discrecionalidad.

El huachicol fiscal y las agencias aduanales, en la discusión

Döring extendió sus críticas a las agencias aduanales y al tratamiento de los adeudos fiscales relacionados con ese sector. Para ello, retomó el debate sobre la Ley Aduanera y contrastó la propuesta de retirar patentes a agentes aduanales con lo que describió como una respuesta basada únicamente en multas.

Con una frase irónica, el legislador contrapuso las sanciones que se habían planteado anteriormente con la posibilidad de que los beneficios fiscales discutidos terminaran por aliviar adeudos de grandes contribuyentes.

También cuestionó el combate al llamado huachicol fiscal y mencionó una cifra de 600 mil millones de pesos que atribuyó a declaraciones previas de un integrante de la familia Rivera.