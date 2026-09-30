“¿Cómo llegamos a eso?”: Felipe Calderón cuestiona a Morena y habla de una “dictadura perfecta”

Felipe Calderón volvió al centro de la discusión política con una crítica directa contra Morena, sucedió durante el Foro América Libre 2026, el expresidente cuestionó el rumbo que ha tomado el partido en el poder y advirtió sobre lo que considera un retroceso en las instituciones democráticas de México.

En el lugar estuvieron presentes dirigentes como Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN; Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América; Andrés Pastrana, expresidente de Colombia; Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, y el propio Felipe Calderón.

Calderón acusa retroceso democrático en México

Durante su participación, Felipe Calderón lanzó una fuerte crítica contra el rumbo político del país y aseguró que México está regresando a una “nueva versión de la dictadura perfecta”.

El expresidente señaló que esto ocurre, desde su perspectiva, mediante un partido hegemónico, autoridades electorales sometidas, mayorías legislativas que consideró fabricadas ilegalmente y un Poder Judicial capturado por el gobierno de Morena.

“Sin embargo, las instituciones pueden tardar décadas en construirse y muy poco tiempo en destruirse. La ironía y la tragedia es que México está regresando hoy a una nueva versión de la dictadura perfecta”.

#IMPORTANTE | El expresidente @FelipeCalderon acusó a @PartidoMorenaMx de haber llegado al poder mediante elecciones y ahora buscar debilitar las condiciones que permiten la alternancia política.



Vía @laucasillas https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/kbvZlFxHWm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026

Calderón también habló sobre la llegada de Morena al poder y reconoció que ocurrió mediante las vías democráticas.

“Morena, el actual partido gobernante, llegó democráticamente al poder. Llegó con voto por méritos propios, sí, y también en parte notables errores de la oposición”.

El exmandatario también sostuvo que los gobiernos populistas de América Latina no pueden mantenerse indefinidamente si antes no destruyen los órganos electorales.

Pastrana recuerda su experiencia frente al narcotráfico

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, llevó la discusión hacia otro de los temas centrales del encuentro: el narcotráfico y su impacto en las instituciones.

Pastrana afirmó que el crimen organizado representa una de las amenazas más graves para la democracia y la libertad, debido a los recursos económicos que genera y que, según expuso, pueden utilizarse para financiar actividades criminales y corromper autoridades.

El exmandatario colombiano recordó además que fue secuestrado por Pablo Escobar y describió al narcotráfico como un fenómeno capaz de penetrar diferentes estructuras de una sociedad.

“Diría que es el becerro de oro el siglo XXI adorado por una generación que ha perdido sus valores y carece de objetivos”.

Pastrana también defendió la decisión de Felipe Calderón de combatir al narcotráfico durante su gobierno y cuestionó las críticas dirigidas contra el expresidente por haber iniciado esa estrategia.

“El presidente Calderón, con el apoyo patriótico de su partido, el PAN cumplió valientemente con su deber y el pueblo mexicano que ya ha sufrido cruelmente las consecuencias de la arremetida del poder de los narcotraficantes”, apuntó.

Almagro señala a Cuba, Nicaragua y Venezuela

Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, enfocó su intervención en la situación política de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El diplomático uruguayo sostuvo que en estos países existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos y persecución contra opositores.

“La dictadura cubana ha significado una pérdida permanente y oportunidades para todos nuestros pueblos. Y no se puede ser indulgente con una dictadura de esa dimensión. No se puede ser permisivo con una dictadura de esa dimensión”.