Boxeador relacionado con feminicidio se entrega en Puerto Rico

Félix "V", boxeador puertorriqueño, se entregó a las autoridades federales de la isla, luego del hallazgo del cuerpo de una mujer con quien mantenía una relación sentimental y quien además estaba embarazada.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Estados Unidos con sede en San Juan, al boxeador enfrentaría los cargos federales de secuestro que resultó en la muerte de la mujer, robo de auto y el asesinato de un menor por nacer, ya que la víctima estaba embarazada del púgil puertorriqueño.

El reporte señala que a Félix "V" se le acusa de golpear a Keishla Rodríguez, de 27 años de edad, en el rostro e inyectarla con una sustancia no identificada adquirida en un complejo de viviendas. La acusación también señala que el puertorriqueño ató a la víctima de pies y manos y la amarró a un bloque pesado antes de arrojarla a una de las lagunas de la capital de la isla desde un puente el pasado jueves alrededor de las 8:30 de la mañana.

El reporte señala que por último, el boxeador remató a la víctima disparándole desde el puente con un arma de fuego. También se dice que hay un testigo que presuntamente lo habría ayudado a secuestrar y asesinar a Rodríguez.

El cuerpo de la mujer fue hallado el sábado en la laguna, dos días de que se reportara su desaparición. La víctima fue identificada gracias a los registros dentales, de acuerdo con un informe del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.

Limary Cruz, vocera del FBI en Puerto Rico, precisó que los cargos formales contra el boxeador serán anunciados en las próximas horas, y mencionó que incluso se evalúa la opción de la pena de muerte.

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Familia de víctima afirma embarazo

Keila Ortiz, madre de la víctima, declaró recientemente que su hija la había contactado horas antes de desaparecer el jueves, afirmando que Verdejo la visitaría para ver el resultado de una prueba de embarazo.

"Le dije: 'ten cuidado', porque ya la había amenazado antes", declaró la madre de la mujer. Ortiz añadió que Verdejo le había dicho a Keishla que no tuviera al bebé, mencionando su carrera deportiva y familia.

Verdejo está casado y tiene una hija pequeña. Se sabe que conocía a Rodríguez desde la secundaria y que mantenía contacto con ella.

La desaparición fue reportada después de que no se presentara a su trabajo en una peluquería de animales.

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