“Me la mataron": Madre de Breeydi Anette rechaza versión de suicidio y señala a la pareja del feminicidio de su hija en Veracruz | VIDEO

La madre de Breeydi Anette, la Señora Obdulia, denunció públicamente irregularidades en la investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven de 24 años en la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Obdulia exige que se investigue como feminicidio.

A pesar de que el hallazgo fue el pasado domingo, los reportes dicen que la joven habría fallecido desde el viernes anterior. La familia dice que las autoridades buscan tipificar el caso como un suicidio, aunque ellos afirman que fue un feminicidio.

Mamá de Breeydi Anette explica cómo fue encontrado el cuerpo

La madre aseguró que el cuerpo tenía hematomas y que vecinos reportaron haber escuchado ruidos de agresión, sin que se hiciera una intervención oportuna.

La familia dijo que la joven sufría violencia física constante por parte de su pareja sentimental, quien actualmente se encuentra en calidad de desaparecido y eliminó sus perfiles en redes sociales.

Obdulia hizo un llamado a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para que el caso no quede en la impunidad, se aplique perspectiva de género en las investigaciones y se garantice justicia para la víctima y sus dos hijos de 3 y 7 años que quedaron en orfandad.