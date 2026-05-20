“A las niñas no se les toca, animal": Así fue la golpiza contra presunto acosador en Guadalajara, Jalisco

Fue en la colonia El Bertel, en Guadalajara, Jalisco, donde tres jóvenes propinaron una golpiza a un presunto acosador de menores de edad.

Los hechos quedaron registrados en video, donde también se escucha a una mujer reclamando al sujeto por tocar a una niña y diciéndole que a ellas no se les toca, además de insultarlo.

Justicia por mano propia en Guadalajara: Vecinos golpean a presunto acosador



Bajo el grito de "las niñas no se tocan", habitantes de la colonia Heliodoro Hernández Loza retuvieron y golpearon a un hombre señalado de presuntamente haber tocado a una menor de edad. Los vecinos no… pic.twitter.com/vutOtp5npG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 20, 2026

Así fue la golpiza contra un presunto acosador

En las imágenes se puede ver cómo los tres masculinos empiezan a patear y golpear al hombre que vestía playera oscura y un pantalón deportivo rojo.

En el mismo, se puede apreciar que se encuentran en la vía pública, en calles de la colonia de la capital de Jalisco.

Reclamos por presuntos tocamientos a una menor

La mujer ya mencionada hace referencia a un posible caso de acoso, señalando al hombre de haber cometido un acto físico en contra de una pequeñita de la zona.

¿Acosador respondió a agresiones?

Durante el tiempo que duró la agresión, el sujeto señalado no intentó devolver los golpes ni explicar su presencia en el lugar.

Las imágenes muestran que el implicado simplemente se limitó a agacharse en el suelo y cubrirse el rostro con los brazos para amortiguar los impactos de los vecinos, retirándose después del lugar donde sucedieron los hechos.

¿Hay denuncia en contra del acosador en Guadalajara?

Tras realizarse las consultas pertinentes a las corporaciones de seguridad locales, la Policía de Guadalajara comunicó que no recibieron ningún reporte a las líneas de emergencia o denuncia formal relacionada con este conflicto.

De igual manera, la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que hasta este momento no hay ninguna denuncia formal por acoso o abuso infantil en esa colonia.

Castigos legales contra el abuso sexual infantil

Aunque este caso no llegó a las instancias legales, las leyes mexicanas castigan severamente este tipo de conductas. El hostigamiento y los tocamientos con fines lascivos alcanzan penas de uno a seis años de cárcel, pero si la víctima es menor de 18 años, la condena aumenta dos terceras partes, pudiendo llegar hasta los 15 años si se tipifica como abuso sexual infantil.

🚨 Ya fue vinculado a proceso el hombre captado por cámaras acosando y tocando indebidamente a una menor en una tienda de abarrotes en Guadalajara, Jalisco.



📹 El video se hizo viral tras mostrar cómo el sujeto se acercó por la espalda a la niña y cometió la agresión.



La… pic.twitter.com/Dp5CV9D0EU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 16, 2026

¿Qué hacer si sufriste abuso o acoso?

En este tipo de situaciones, lo que recomiendan las autoridades es denunciar, pues esta es la única manera en la que la víctima podría obtener justicia.