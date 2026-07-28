“Ustedes investiguen": Rocío Nahle pide a periodistas hacer la tarea de la Fiscalía sobre alcaldes vinculados al crimen

En medio de la polémica por el inicio del juicio de desafuero contra los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, acusados por la Fiscalía General del Estado por el homicidio de la periodista Roxana Guzmán y la desaparición forzada, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, causó controversia al hablar del caso.

La gobernadora aseguró que existen más ediles vinculados con carpetas de investigación, pero se negó a revelar sus identidades. En su lugar, la mandataria trasladó la responsabilidad a la prensa: "Ustedes son profesionales en la investigación, investiguen", lanzó durante su conferencia de prensa en una de las entidades con mayores índices de riesgo y violencia para los periodistas. Incluso varios comunicadores entendieron lo dicho por la gobernadora como una burla.

🗳️📌 NAHLE MANDA A PERIODISTAS A REALIZAR EL TRABAJO DE LA FISCALÍA



En medio del desafuero a alcaldes señalados por desaparición forzada, Rocío Nahle dijo que “hay más”, pero no dio nombres.



“Hay más… ustedes son profesionales en la investigación. Investiguen”, dijo en el… pic.twitter.com/qmjxY20t5V — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) July 28, 2026

Rocío Nahle defiende que todos tienen el derecho a ser votados

Al ser cuestionada por los medios de comunicación sobre cómo fue posible que perfiles con presuntos antecedentes o bajo sospecha delictiva hayan logrado la postulación y posterior triunfo en las urnas bajo las siglas de partidos políticos, la gobernadora justificó que en su momento las candidaturas pasaron por filtros nacionales. No obstante, al pedirle precisión sobre cuántos o cuáles son las administraciones locales que estarían bajo la mira de las autoridades para evitar que sigan cometiendo presuntos delitos en funciones, Nahle optó por escudarse en el debido proceso.

Asimismo, fue increpada sobre la omisión de las fuerzas políticas para frenar el paso a personajes señalados antes de que asuman el poder municipal. Frente a ello, la mandataria argumentó que la Constitución Política garantiza el derecho de la ciudadanía a ser votada mientras no exista un mandato judicial de prisión.

"En la Constitución mexicana todos los mexicanos podemos votar y ser votados, ese es un derecho. Habría que meterle a la Constitución ciertos filtros con lo que estamos viendo, pero constitucionalmente en este momento cualquier persona que no esté presa puede estar en un cargo", sostuvo Rocío Nahle.

