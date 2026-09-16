Justicia para Claudia Tacoronte: alumnos de la UAEM protestan frente al Palacio de Gobierno en Cuernavaca

La indignación por el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante de intercambio de la Universidad de Granada, llevó a universitarios de la UAEM a las calles de Cuernavaca. La movilización partió del campus Chamilpa rumbo a la Plaza de Armas, donde los estudiantes exigieron justicia y mayores medidas de seguridad.

Durante la protesta, algunos manifestantes derribaron vallas, rompieron vidrios y realizaron pintas en la fachada del Palacio de Gobierno. También se exigió esclarecer otros casos, entre ellos los de Karol Kimberly, otra joven llamada Kimberly y la desaparición de un alumno.

¿Qué dijo la UAEM sobre el feminicidio de Claudia Tacoronte?

Un día antes de la movilización, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) expresó su indignación y condenó el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia de intercambio académico en la institución.

En su comunicado, fechado el 13 de septiembre y difundido el lunes 14, la universidad informó que activó los protocolos y mecanismos institucionales correspondientes para mantener abiertos los canales de comunicación con la familia y atender los requerimientos de las autoridades.

La UAEM también pidió a la Fiscalía General del Estado de Morelos realizar una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género para garantizar justicia y verdad.

¿Qué exigieron los estudiantes durante la marcha?

Los universitarios reclamaron respuestas por el feminicidio de Claudia y por otros casos que, señalaron durante la movilización, afectan a integrantes de la comunidad.

Además de pedir justicia, exigieron que las autoridades estatales y universitarias refuercen las condiciones de seguridad para estudiantes y personal.

La UAEM, por su parte, hizo un llamado a actuar con responsabilidad y sensibilidad, especialmente al informar sobre estos hechos, y pidió proteger la identidad, privacidad y dignidad de las víctimas y sus familias.