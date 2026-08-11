Quitan sellos de “clausurado” a salón de belleza donde asesinaron a Valeria Márquez: Así se ve el lugar tras el feminicidio hace 15 meses

Pasaron 15 meses y el salón de belleza de la influencer asesinada, Valeria Márquez, fue entregado oficialmente a los dueños, esto luego de que quitaran los sellos de "clausurado". El lugar había estado completamente cerrado y sin acceso a NADIE que no fueran las autoridades durante todo este tiempo.

¿Cómo se ve ahora el espacio de trabajo que era utilizado por Valeria Márquez?

Quitan sellos de "clausurado" al salón de Valeria Márquez

A varios meses del asesinato de la influencer, las autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco retiraron los sellos que aseguraban y clausuraban el local ubicado en Plaza Santa María, en el municipio de Zapopan.

El inmbueble estaba bajo el poder de las autoridades que lo mantenían resguardado desde mayo 2025 y ahora este ya fue entregado oficialmente a sus dueños, quienes inmediatamente empezaron con los trabajos de remodelación del lugar.

Así se ve el salón de belleza de Valeria Márquez

En los videos publicados los primeros momentos de la liberación, se pueden ver las tinas que se utilizaban para el cabello y varias sillas rosas, como en la que estaba sentada Valeria en el momento de su asesinato.

Tan solo horas después, el salón ya luce vacío y con trabajadores en su interior que se encuentran haciendo arreglos y cambiando el aspecto que tenía el lugar.

¿Quiénes asesinaron a Valeria Márquez?

La Fiscalía de Jalisco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a distintos implicados, entre ellos están:



Iván Martín "N" , coautor material del feminicidio.

, coautor material del feminicidio. Omar García Harfuch , confirmó la detención el 30 de julio de Ramón Ángel "N" "El R1" , presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y señalado como autor intelectual en este y otros casos como el de Carlos Manzo.

, confirmó la detención el 30 de julio de , presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y señalado como en este y otros casos como el de Carlos Manzo. Todavía se busca a Ricardo Ruiz Velasco "El Doble R" o "RR", hijo de "El R1", señalado como el que habría dado las órdenes directas a su padre de asesinar a Valeria.

¿Por qué asesinaron a Valeria Márquez?

Según la línea de investigación, la joven tenía una relación sentimental con el hijo de "El R1", de quien ya había recibido amenazas de muerte.

Todo indica que "El Doble R" le habría pedido ayuda a su papá para coordinar y ejecutar el feminicidio de Valeria Márquez.