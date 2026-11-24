Yesenia Zamudio, mamá de María de Jesús Jaimes, alumna del IPN que murió en 2016, denunció haber sido agredida afuera del Reclusorio Oriente en la Ciudad de México (CDMX) tras darse a conocer la sentencia del sujeto acusado de acabar con la vida de “Marichuy”, como era conocida la víctima.

La estudiante de 19 años de edad perdió la vida al ser lanzada de un quinto piso de un edificio en la colonia Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero, el 15 de enero de 2016.

Este martes se celebró la audiencia de sentencia de Gabriel Eduardo “N”, detenido por el feminicidio de la estudiante de nivel superior en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Ticomán, pero una jueza decidió sentenciarlo a 11 años de prisión por homicidio doloso.

Acusan a colectivo de agredir a mamá de “Marichuy”

La mamá de la estudiante señaló que alguien del colectivo “No más presos inocentes”, que representa a Gabriel “N”, presuntamente sacó un arma punzocortante con la intención de lastimarla.

Acusó que del lado del colectivo, señalaron que María de Jesús Jaimes Zamudio se quitó la vida, pero Yesenia aseguró que “en ningún momento en el expediente dice eso”.

“Todo el tiempo estuvieron diciendo que Gabriel era inocente, que mi hija se desvivió, nos agredieron verbalmente y físicamente y me intentaron picar en el cuello con un arma blanca. A mis hijas pues las rasguñaron, les pegaron, mis hijas, y pues se defendieron”, contó en entrevista con Azteca Noticias.

Ante estos hechos acudió a presentar la denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia.

“Ahorita me duele todo porque me estuvieron jaloneando, me intentaron hacer de todo, me aventaron piedras. Me trataron como si les hubiera hecho algo malo a ellas”, relató.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que hubo un enfrentamiento entre familiares de la víctima y del imputado, por lo que personal de la Policía Metropolitana intervino para contener la situación, separar a los involucrados y mantener presencia en el lugar, a fin de evitar nuevas agresiones.

“Aunque no me picó, pero lo intentó, lo intentó hacer una de las integrantes de ese colectivo (...) como no lo dejaron en libertad, parecía como si les hubiéramos hecho el daño nosotras. O sea, se nos fueron a los golpes. Ni siquiera son familiares de Gabriel y y estaban todas enojadas porque no lo dejaron en libertad”, acusó.

Mamá de “Marichuy” lamenta fallo de jueza y acusa “mano negra” en el fallo

Yesenia Zamudio calificó como “una burla” la decisión de la jueza María Guadalupe Andrade Sánchez, del Juzgado 19, de reclasificar el delito de feminicidio por homicidio doloso.

“Esto huele a que hubo mano negra, o sea, la verdad sí siento que se vendió. Siento que se vendió y yo pues voy a pelear y voy a luchar porque se haga la investigación, tal cual, para un feminicidio”, dijo.