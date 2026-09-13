Venía de intercambio de España; investigan feminicidio de universitaria en Morelos

Las autoridades de Morelos informaron que investigan como feminicidio el crimen contra una estudiante universitaria originaria de España, ocurrido el sábado 12 de septiembre de 2026.

¿Qué se sabe sobre la investigación de la Fiscalía de Morelos?

La joven era estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien fue atacada cuando caminaba por la zona de la Casa de Cultura de la colonia Emiliano Zapata, en Cuautla.

Alrededor de las 23:00 horas, la mujer fue víctima de un asalto. Testigos refieren que, para intentar protegerse, entró a la casa de cultura, pero el sujeto la siguió y la atacó con un arma blanca. La mujer murió debido a la gravedad de sus heridas.

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una investigación bajo protocolo de feminicidio tras el hallazgo sin vida de una estudiante española de intercambio de la @uaemorelos, en la Casa de la Cultura de Cuautla. El fiscal Fernando Blumenkron Escobar informó que se están… pic.twitter.com/JraHS19CXL — Desde la Redacción Multimedios (@LaMultimedios) September 13, 2026

Investigarán como feminicidio el ataque contra estudiante española en Cuautla

Al respecto, Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, informó que ya hay una investigación en curso sobre este caso, el cual es clasificado como feminicidio, y que ya tuvieron contacto con el Consulado de España conforme al protocolo respectivo y contactar a los familiares de la víctima para brindarles apoyo.

El funcionario destacó que están haciendo las pesquisas para esclarecer lo sucedido y localizar al presunto responsable.

