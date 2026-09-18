Detienen a Eduardo Isaac “N”, presunto feminicida de Karla, estudiante en Zapopan

Las autoridades del estado de Jalisco lograron la detención de Eduardo Issac “N”, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Karla, la joven estudiante de medicina cuya desaparición y posterior hallazgo sin vida conmocionaron a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Tras intensos operativos de campo e inteligencia coordinados por la Fiscalía Estatal, los agentes ejecutaron la orden de aprehensión contra el sospechoso, quien ya se encuentra a disposición de las autoridades judiciales para determinar su situación legal por este atroz crimen.

Así fue el feminicidio de Karla Margarita, de 22 años de edad, en Zapopan

La joven Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años de edad y estudiante de medicina en la Universidad Cuauhtémoc, fue localizada sin vida tras permanecer tres días desaparecida en el municipio de Zapopan. Karla, originaria de Irapuato, se había trasladado al estado vecino para cumplir su sueño de convertirse en médica. La joven fue vista por última vez el pasado 14 de septiembre en inmediaciones de la colonia Prados Vallarta vistiendo su uniforme clínico azul y bata blanca, momento en el que se perdió todo contacto con ella y se activó una intensa campaña de búsqueda en redes sociales por parte de sus familiares.

Agentes de Investigación de la Comandancia de Feminicidios, pertenecientes a ViEMNNA, de esta Fiscalía Estatal, lograron la detención del presunto responsable del lamentable feminicidio de Karla, estudiante de medicina. (1-2) pic.twitter.com/AyRC1xUFyk — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 18, 2026

De acuerdo con reportes e investigaciones, el cuerpo de la estudiante fue localizado en un sembradío ubicado en la delegación de Nextipac, en Zapopan, en las inmediaciones de un vehículo incendiado y presentando huellas de violencia. El hallazgo movilizó a los servicios periciales y a la Fiscalía del Estado de Jalisco, la cual inició la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

En redes sociales, su hermano Carlos Pérez confirmó la lamentable noticia con un desgarrador mensaje: "Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin ella; hoy me toca regresar, pero de una manera que jamás hubiera querido", mientras colectivos y familiares exigen justicia y el pronto esclarecimiento del crimen.