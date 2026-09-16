Desaparece en Jalisco estudiante de medicina Karla Margarita: dejó su casa en Guanajuato para ser doctora

Una estudiante de medicina llamada Karla Margarita Pérez Jiménez fue reportada como desaparecida en el municipio de Zapopan, Jalisco, desde el 14 de septiembre de 2026, tras salir de su casa en Guanajuato y nada se sabe de su paradero.

Conocidos de la joven de 22 años han pedido ayuda en redes sociales para localizar a la estudiante, de quien dicen, es originaria de Irapuato. Aunque de manera preliminar circuló una ficha de búsqueda no oficial, las autoridades ya emitieron el boletín correspondiente.

"Salió de Irapuato, Guanajuato, dejando todo atrás con un solo sueño: superarse y estudiar para ser doctora. Ese sueño hoy está truncado. Está desaparecida. No es un número más. Es una hija, es una estudiante, es una joven con toda una vida por delante que no puede cumplir su meta porque alguien o algo se lo impidió", se lee en una de las publicaciones que se han hecho para encontrar a la joven.

Publican ficha de búsqueda de Karla Margarita

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco emitió el boletín con información para dar con el paradero de la joven de 22 años.

Fue vista por última vez en la colonia Prados Vallarta. Como señas particulares, tiene un lunar en región costal izquierda, cicatrices en codo y abdomen, así como perforaciones en ambas orejas.

Es de tez morena clara, con cabello lacio al hombro y castaño. Su complexión es delgada y mide 1.62 metros, pero en el boletín se indica que se desconoce la vestimenta que traía.

Reportan que estudiante de medicina fue vista cerca de escuela

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado de Guanajuato compartió una ficha de búsqueda para encontrar a Karla Margarita.

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En redes sociales, desde el perfil de alguien que dijo ser su prima, se menciona que la estudiante vestía bata blanca, uniforme color azul, lentes oscuros y se le vio por última vez en la zona de la Universidad Cuauhtémoc en Zapopan.