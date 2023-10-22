Dictan prisión preventiva a policías implicados en el caso de Montserrat Juárez

En las recientes horas del domingo 22 de octubre, dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibieron prisión preventiva por un juez de la Ciudad de México tras ser acusados de retardo de justicia en el feminicidio de Montserrat Juárez.

"Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva a dos servidores públicos por su probable participación en el delito de retardo de la justicia", dice el comunicado

De acuerdo con los reportes, la decisión se tomó en la sala 7 del Poder Judicial, en ese momento un juez de control indicó que la captura de los policías es legal, por lo que fueron imputados por el delito de retardo de justicia.

Obtuvo #FGJCDMX prisión preventiva para dos servidores públicos, por su probable participación en el delito de retardo de la justicia, con relación al feminicidio de la joven Montserrat, ocurrido en septiembre pasado, en alcaldía Miguel Hidalgo. https://t.co/Gwe4we3kFH pic.twitter.com/snUQmjIcdK — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 22, 2023

¿Quiénes son los policías imputados en el caso de Montserrat Juárez?

Fredy "N" y René "N" son los policías a los que se les dictó prisión preventiva; sin embargo, a las pocas horas del dictamen del juez, la defensa solicitó duplicidad del término constitucional, por esto aún no son vinculados a proceso, aunque se espera que puedan pasar algunos días.

De acuerdo con las autoridades, desde el pasado viernes los elementos fueron detenidos en Nuevo León e Hidalgo, el operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia.

¿Qué pasó en el caso Montserrat Juárez?

El pasado 24 de septiembre se dio a conocer un video sobre el Montserrat Juárez, en el que se le ve a elementos de seguridad junto a dos hombres bajar con un cuerpo por las escaleras; posteriormente policías informaron que recibieron el reporte de una persona inconsciente en el domicilio de Lago de Chalco.

Tras arribar diagnosticaron a la joven sin vida y sin signos de violencia; en entrevista para medios de comunicación, los vecinos del edificio aseguraron que en reiteradas ocasiones se le veía a la mujer bajar las escaleras con cubrebocas y con complicaciones al caminar, pero no mantenía comunicación con ningún vecino.

Tras darse a conocer el feminicidio de Montserrat Juárez, las autoridades detuvieron a Sean, César y a Carmen "N", quienes se encuentran vinculados a proceso por la muerte de la joven.