Esto pasó con Wendy Zepeda: fue vista con su expareja y días después apareció sin vida en Sonora

Wendy Estefany Zepeda Alfaro era madre y una joven con sueños y metas en la vida, pero el pasado 9 de septiembre, su cuerpo fue localizado en Sonora tras estar varios días desaparecida.

La joven había sido vista por última vez el 29 de agosto en compañía de su expareja, Mario Alberto “N”, quien finalmente fue detenido tras esconderse en Mexicali, Baja California.

Lo que se sabe del feminicidio de Wendy Zepeda en Sonora

Wendy Estefany, de 25 años, fue vista por última vez el 29 de agosto de 2026 en San Luis Río Colorado, Sonora. De acuerdo con la investigación, ese día se encontraba junto a Mario Alberto, quien también es el padre de uno de sus hijos.

Tras perder contacto con la chica, familiares realizaron el reporte y comenzó una búsqueda para tratar de localizarla que se extendió por más de 10 días.

Para el 8 de septiembre la joven fue encontrada en una zona despoblada del valle de San Luis Río Colorado; su cuerpo estaba envuelto en cobijas y semienterrado dentro de una finca, según los primeros reportes.

En ese momento, la familia de Wendy identificó a Mario como la última persona que la vio con vida, incluso señalaron que durante su relación existió violencia y amenazas hacia la joven, pero a esas alturas el hombre ya se había dado a la fuga.

Detienen en Mexicali a expareja de Wendy Zepeda

¡Hasta Mexicali fue a dar! No fue hasta el 16 de septiembre, que la Fiscalía de Baja California confirmó la captura de Mario Alberto “N”, alias “El Gordo”, de 30 años.

El presunto feminicida fue localizado en las inmediaciones del fraccionamiento Juventud Deportiva 2000, en Mexicali, lugar donde estuvo oculto por días tras el ataque a Wendy.

Debido a que contaba con orden de captura, fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Luis Río Colorado, donde enfrentará la justicia en caso de ser encontrado culpable por el feminicidio.

Por su parte, la Fiscalía de Sonora había informado previamente que se contaba con una persona de interés y que se estaban reuniendo datos de prueba para establecer su posible relación con la desaparición y muerte de Wendy.

Este jueves 17 de septiembre fue presentado ante los juzgados locales para llevar a cabo la audiencia correspondiente y continuar con el proceso legal.

Más allá de las cifras, el nombre de Wendy merece ser recordado, porque solo así se hará justicia para ella, sus hijos y su familia.

