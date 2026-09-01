Empieza septiembre, mes clave para la temporada de huracanes 2026: estos son los ciclones activos

El Pacífico y el Atlántico comienzan a mostrar mayor actividad, con cuatro ciclones tropicales activos en septiembre, uno de los meses históricamente más intensos de la temporada de huracanes.

En la cuenca del Pacifico se encuentra activo el huracán “Karina” de categoría 4, el huracán “Lowell” y la tormenta tropical “Marie”, que podría generar efectos en México.

Mientras que en el Golfo de México se encuentra activa la tormenta tropical “Edouard”, que se localiza cerca del sureste de Texas.

Tormenta tropical “Marie” alcanzará la categoría de huracán este día; ¿afectará a México?

“Marie” continúa intensificándose en el Pacifico Oriental por lo que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) prevé que suba de categoría a huracán este miércoles 2 de septiembre.

La tormenta tropical se encuentra a unos 650 km al sureste de Playa Perula, Jalisco, y a 825 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, lo que podría traer fuertes lluvias en el occidente dle territorio nacional.

Aunque no hay alerta en las costas, los estados que se podrían ver afectados por intensas lluvias son:



Jalisco

Michoacán

Colima

Nayarit

“El huracán monstruoso”: Trayectoria de “Karina” y del ciclón “Lowell”

El huracán “Karina” presenta vientos máximos de 215 km/h y se localiza a 2 mil 145 km al suroeste de Baja California. Aunque es considerado un “super huracán”, actualmente no representa ningún riesgo para las costas mexicanas.

Se espera que en los próximos días se vaya debilitando mar adentro. Mientras que “Lowell” se convirtió en huracán de categoría 1 y debido a que se está fortaleciendo muy rápido, para mañana podría convertirse en un huracán mayor de categoría 3 o 4 en la escala Saffir-Simpson.

“Lowell” se localiza aproximadamente a 860 km al sureste de Hilo, Hawái, aunque por el momento no hay vigilancia ni advertencia costera.

El Atlántico despierta: Trayectoria de la tormenta tropical “Edouard”

Expertos coinciden que septiembre será unos de los meses más activos para la temporada de huracanes en el Atlántico, aunque hasta el momento ninguno ha logrado convertirse en huracán.

Por el momento, la tormenta tropical “Edouard” tocó tierra cerca de la costa del sureste de Estados Unidos, específicamente a 10 km de Port Arthur en Texas y a 70 km al oeste de Cameron, Louisiana.

