China rechaza acusaciones de México y EU sobre tráfico de fentanilo

La Embajada de China en México rechazó que los precursores químicos que se utilizan para fabricar fentanilo provengan de Asia y calificó las acusaciones de los gobiernos de México y Estados unidos, respectivamente, como dichos "infundados" que forman parte de una trama al "estilo de las películas de Hollywood".

China aseguró que siempre ha cumplido con los tratados antidrogas que firmó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, explicó que es el primer país en catalogar todos los derivados del fentanilo para que nadie incurra en abuso de la sustancia.

"Los que los Estados Unidos denomina precursores de fentanilo en su declaración de sanciones contra empresas y ciudadanos son productos químicos generales. En el comercio internacional, el importador es responsable de evitar que los productos químicos generales fluyan hacia los canales de fabricación de drogas", manifestó.

EU tergiversa los hechos, acusa la Embajada China

En la ficha informativa, la Embajada de China en México mencionó que Estados Unidos tergiversa los hechos y está incurriendo en comentarios negativos y falsos con casos que no corresponden a la realidad.

Declaración Solemne de la Embajada de China en México sobre la Cuestión de Fentanilo🔗 https://t.co/HJwG3EB6g0 pic.twitter.com/JvXfYBfjBM — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) May 27, 2023

"Si Estados Unidos desea sinceramente resolver su problema de las drogas, debería respetar los hechos, reflexionar sobre sí mismo, corregir sus errores y dejar de eludir la responsabilidad echando la culpa a los demás", agregó.

De acuerdo con la representación diplomática, China también se opone a la "matonería de Estados Unidos contra México sin pretexto de la cuestión de fentanilo". Por esta razón, precisó que apoyan y se suman a la defensa de la soberanía y dignidad de México.

"El canal de cooperación antidroga bilateral entre China y México es fluido. En la actualidad, los departamentos competentes de ambos países están llevando a cabo cooperación profesional y eficaz sobre un caso concerniente", explicó.

México busca acuerdo con países asiáticos por tráfico de fentanilo

Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de México busca establecer un acuerdo de colaboración con China y Corea del Sur para combatir el tráfico de fentanilo, el cual se ha convertido en grave problema de salud pública en Estados Unidos, principal destino de las pastillas.

"Estamos por establecer un acuerdo entre el gobierno de México y China y la Fiscalía General de la República y con Corea del Sur para que se combata el fentanilo y otros precursores... Ayer se confiscó también fentanilo de Corea, que pasó por puertos, por un puerto de España, en Valencia", expresó en su conferencia mañanera.

AMLO adelantó que durante los próximos días habrá más noticias sobre el tema y reiteró que, actualmente, México no enfrenta un problema de consumo de fentanilo como ocurre en los Estados Unidos, donde cada día se reporta la muerte de más de 100 personas por el uso de opioides.